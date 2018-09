El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha assegurat aquest divendres que "no existeix ni existirà la república a l'exili", després que Carles Puigdemont anunciés ahir la seva renúncia "provisional" a presidir la Generalitat i proposés a Jordi Sànchez per a aquesta responsabilitat, que haurà d'exercir en "estreta col·laboració" amb un Consell de la República encarregat de liderar el camí cap a la independència tant des de dins com des de fora de Catalunya.

en una entrevista a antena 3, el 'número tres' de Mariano Rajoy a Gènova va sentenciar que "no es pot ser president fugat a l'exili ni tampoc des de la presó" i ha criticat que els separatistes segueixin "amb els mateixos plantejaments surrealistes, mantenint l'engany i el frau als ciutadans que els han votat ".

" l'únic Govern que pot existir a Catalunya és el que surti del Parlament, elegit democràticament i per persones que no estiguin inhabilitades ni en procedimient us judicials ", ha advertit Maíllo, abans de subratllar que l'Executiu central no permetrà que hi hagi" cap govern il·legítim o paral·lel a Brussel·les a costa de l'erari públic ".

Ha remarcat que" no existeix ni existirà aquesta república a l'exili ", perquè" és impossible i només està en la imaginació dels independentistes ". "Puigdemont és una persona pròfuga, que viurà no sabem de què, però, per descomptat, no dels diners públics", ha reiterat el coordinador general dels populars.

En aquest context, Maíllo va reclamar a la líder ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, que presenti la seva candidatura "per visualitzar que hi ha alternativa, que el constitucionalisme està unit i que les línies de futur no només les marquen els independentistes".