El secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, ha demanat aquest divendres "responsabilitat" als partits polítics pel que fa al debat sobre el sistema de pensions i ha assenyalat que només serà possible un acord que compti amb el consens de tots els partits.

En la roda de premsa per exposar les dades d'atur registrat i afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer, Burgos ha assenyalat que "el que vol el Govern és responsabilitat per part de tots els grups parlamentaris per arribar a un acord ".

En aquest sentit, Burgos va indicar que el consens és" un instrument bàsic perquè puguem disposar d'un sistema de Seguretat Social eficient, just i solidari ", i va destacar el paper dels acords del Pacte de Toledo com a "base històrica dels grans avenços en la protecció social" a Espanya.

Sobre l'actual sistema de pensions, el secretari d'Estat de Seguretat social va destacar "el paper de la protecció social durant la cris is ", en considerar que va actuar com a" amortidor de les desigualtats "i que va protegir" especialment als pensionistes dels efectes de la crisi ".

Per això, Burgos ha assenyalat que" amb independència de les situacions puntuals , a aquest Govern el que li interessa és aquesta crida a la responabilitat de tots els grups "i ha recordat que les renovacions anteriors del Pacte de Toledo" no van ser fàcils, ja que en ocasions es van fer a les portes d'eleccions ", però que llavors "va prevaler la responsabilitat i aquesta vegada ha de succeir el mateix".

Burgos va assegurar que si hi ha "un acord i un consens" per reformar el sistema de pensions o l'índex de sostenibilitat, el Govern l'aplicarà, però ha advertit que aquest consens, "que sempre ha tingut almenys als dos grans partits nacionals", ha de ser entre tots els grups parlamentaris, de manera que "si és de tots menys el PP, no serà un acord".

Preguntat per si en cas de no donar-se aquest consens el Gobie rn vetaria un hipotètic acord entre la resta de partits, Burgos va evitar respondre i va afirmar que l'Executiu "compleix escrupolosament la llei" i que l'actual aplicació de les recomanacions que en el seu dia va realitzar el Pacte de Toledo van ser subscrites "per tots els grups parlamentaris ".

En la mateixa línia, Burgos ha assenyalat que el Govern treballa per la sostenibilitat del sistema impulsant l'activitat econòmica i l'ocupació per ampliar la base de cotitzants i que les pensions.