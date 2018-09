L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a carregar contra l'Estat a l'assegurar que a Espanya "hi ha una democràcia de pladur".

En una entrevista a Rac1, el fugit líder de Junts per Catalunya ha assegurat que vol "tornar a ser president de la Generalitat" però que, de moment, es veu obligat a renunciar temporalment. Després de proposar ahir a la nit l'exlíder d'ANC, Jordi Sànchez, com a candidat a la investidura, Puigdemont ha assegurat que "té tots els drets com a diputat per ser president. Qui posi traves cometrà un gravíssim error i probablement també un delicte".

l'expresident de la Generalitat ha reconegut que el 10 d'octubre "vaig cometre un error. Hauríem d'haver implementat la república".

quant al seu futur, Puigdemont lamenta que no pugui tornar a Espanya: "Tristament, la probabilitat més alta que preveig és quedar-me molt temps en Brussel·les ". Sobre com viu a Bèlgica, assegura: "He estat perseguit i vigilat pels carrers de Bèlgica. Tinc voluntaris i amics que m'ajuden en les tasques de supervivència bàsica. No tinc escorta"