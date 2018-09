Més de 3.000 dones periodistes que treballen en mitjans, agències de comunicació i empreses periodístiques o que estan a l'atur han subscrit en tot just 24 hores el manifest 'Les periodistes parem', en què s'adhereixen a la vaga feminista del pròxim 8 de març per visibilitzar el masclisme en la professió i les seves conseqüències. Entre les signants estan Susanna Griso, Maruja Torres, Rosa Maria Artal i Llum Sánchez Mellado.

El manifest serà llegit el dia 8, Dia de la Dona, a les 12.30 hores a la plaça de Callao, a Madrid , i les promotores criden a fer-ho també en altres ciutats per tota Espanya.

les signants animen a totes les companyes a sumar-se a la mobilització "en la mesura de les seves possibilitats i les seves circumstàncies". "Totes patim el mateix masclisme que les dones de la resta de sectors -precariedad, inseguretat laboral, bretxa salarial, sostre de vidre, assetjament sexual o ninguneos- però amb les particularitats associades a la nostra professió. Som conscients de la rellevància social del nostre treball i , per això, vam mostrar també la nostra preocupació per la visió parcial de la realitat que tantes vegades ofereixen els mitjans i en la qual falta la presència i aportacions de les dones. el feminisme també és necessari per millorar el periodisme ", diu el manifest. < / p>

per això, exigeixen als mitjans de comunicació i empreses periodístiques que tinguin en compte una sèrie de reivindicacions, per exemple per eliminar la bretxa salarial, amb transparència i una revisió de categories, complements i criteris professionals.

pel que fa al "sostre de vidre", denuncien que les direccions dels mitjans i empreses periodístiques estan copades per homes i reivindiquen el seu dret a ocupar llocs de poder i responsabilitat ia ser tingudes en compte en les promocions professionals per a llocs intermedis.

La precarietat és una altra de les denúncies. "Patim nivells de temporalitat superiors als dels nostres companys. De la mateixa manera denunciem la inestabilitat laboral de les companyes freelance i de les falses autònomes, una situació de precarietat que s'ha fet habitual en els últims anys", asseguren.

Es refereixen també a la corresponsabilitat i les cures. "Denunciem que les dinàmiques de treball prioritzen el presentisme i la lliure disposició i són alienes a les necessitats de cura que tenen totes les persones. Creiem que la corresponsabilitat i la flexibilitat no ha de ser un assumpte de bona voluntat sinó una prioritat que les empreses han de assumir perquè aquestes tasques es reparteixin per igual entre dones i homes. Com en altres sectors, una absència de conciliació real perjudica més a les dones, que acaben modificant o retallant els seus horaris per poder tenir cura i fins i tot abandonant la seva ocupació o canviant de professió " , afirmen.

Denuncien també que moltes periodistes han patit assetjament sexual i / o laboral per part de companys, superiors i fonts. A més, "el menyspreu, la condescendència, el paternalisme i els mansplaining estan a l'ordre del dia a les redaccions i fora d'elles, en la nostra activitat diària. Com a professionals de la comunicació patim assetjament en línia, a més de comentaris violents i masclistes en les nostres peces. els espais d'opinió i les tertúlies estan masculinitzats. Hi ha més que suficients dones periodistes i expertes que poden equilibrar aquests espais ".

Asseguren que totes aquestes bretxes que pateixen les periodistes tenen les seves conseqüències també en els continguts i en els enfocaments dels mitjans: "la visió de la realitat que transmeten és moltes vegades parcial i està esbiaixada perquè no té en compte en la mateixa mesura les experiències, els relats i les vivències de les dones, que, sovint, són tractades com a personatges secundaris o amb estereotips. Un exemple és el tractament de la violència masclista, que en moltes ocasions segueix culpabilitzant la víctima. Les primeres p agines, les obertures de mitjans i informatius són decidides per homes ".

Les signants insten a l'audiència i als lectors a ser còmplices d'aquestes demandes i precisen que subscriuen el manifest a títol individual. "No volem que cap partit polític, sindicat o mitjà de comunicació s'apropiï de les nostres reivindicacions", conclouen.

