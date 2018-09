La borrasca ' Emma ' s'acomiadarà aquest divendres de Espanya rumb cap a les illes britàniques no sense abans deixar fenòmens adversos que han obligat a la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a activa r avisos en 41 províncies de 16 comunitats autònomes i Ceuta ??b> per vents , pluges , tempesta ??b>, onatge , allaus , nevades < / b> o desglaç , en una altra jornada passada per aigua i amb temporal de vent en àmplies zones de Espanya .

la predicció de la Aemet , recollida per Servimedia , indica que el més significatiu d'aquest divendres seran les precipitacions localment persistents i / o forts en àmplies zones del sud i l'oest peninsular, i el vent fort amb ratxes fortes o molt forts a la península i les illes, principalment en litorals i zones muntanyoses.

la Comunitat Valenciana és l'única regió que es lliura dels avisos, a si com les províncies de Alacant , Castelló , Conca , Guadalajara , Madrid , Terol , València , Biscaia i Saragossa , així com la Ciutat Autònoma de Melilla.

Per segon dia consecutiu, el fenomen més estès serà el vent, ja que els avisos afecten 37 províncies (totes excepte Alacant, Castelló, Girona, Osca, Las Palmas, Lleida, Madrid, Múrcia, Santa Creu de Tenerife, Terol, València, Biscaia i Saragossa) i Ceuta. Les ratxes seran d'entre 70 i 90 km / ha la meitat del territori peninsular ia Mallorca.

PLUGES GENERALITZADES

D'altra banda, les precipitacions continuaran sent generalitzades aquest divendres i el cel estarà molt ennuvolat o coberts en la major part del país. Les pluges s'aniran estenent des del sud-oest cap al nord i l'est al llarg del dia, i poden ser persistents, localment fortes i acompanyades de tempestes en zones del nord d'Extremadura, al sud d'Andalusia, l'Estret i l'oest de Galícia .

On és menys probable que plogui aquest divendres és al litoral cantàbric, el baix Ebre, el litoral est de la península i Balears, mentre que a les Canàries s'esperen precipitacions a l'oest i el sud de les illes de major relleu.

Els avisos per pluges o tempestes afecten a nou províncies (Cadis, Granada, Màlaga, Sevilla, Àvila, Salamanca, Càceres, Ourense i Pontevedra), a més de Ceuta. L'avís és taronja per risc important de precipitacions persistents de fins a 80 litres per metre quadrat en 24 hores a Cadis (Grazalema i Campiña) i Màlaga (Costa del Sol i la llera del Guadalhorce).

Un altre fenomen advers d'aquest divendres serà el temporal marítim , ja que hi ha avisos per fenòmens costaners a Pontevedra, la Corunya, Girona, Múrcia, Almeria, Granada, Màlaga , Cadis, Huelva, Mallorca i Menorca. Les onades ascendiran fins a cinc metres al litoral gadità, que estarà amb l'avís taronja fins al migdia.

També hi ha avisos per risc d'allaus als Pirineus i per desglaç a l'àrea ibèrica de la Rioja i el centre d'Osca, així com per nevades a Lleó i Palència (15 centímetres de gruix a la Serralada cantàbrica i dos centímetres a la Meseta), Zamora (15 centímetres en Sanabria) i Osca i Lleida (cinc centímetres al Pirineu).

la cota de neu pujarà aquest divendres a entre 1.200 i 1.800 metres a l'extrem nord-oest peninsular, de 1.200 a 1.500 al centre i de 1.400 a 1.600 metres a la resta de la península.

Les temperatures baixaran lleugerament en la major part de les zones , excepte a Catalunya i la vall de l'Ebre, on amb prou feines canviaran.