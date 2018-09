L'expresident Puigdemont ha donat un missatge institucional en què ha donat a conèixer la seva decisió de renunciar " de manera provisional " a la seva candidatura per ser investit president de la Generalitat de Catalunya i ha declarat que cal respectar "la voluntat democràtica de els representants del poble de Catalunya i la que va ser expressada en el referèndum ".

Va declarar que " l'única sortida a un conflicte polític és la política. Ens toca a nosaltres posar política on altres posen violència policial, judicial i econòmica". També va anunciar que els seus advocats internacionals va a presentar una demanda contra l'Estat espanyol al seu nom davant el Comitè de Drets Humans de l'ONU.

Pel que fa al candidat que proposa perquè sigui investit com a president de la Generalitat, ha declarat que Jordi Sànchez " representa probablement com ningú els valors de Junts per Catalunya . i és un home de pau. i és un home injustament tancat en una presó ", i li proposa com a futur candidat.

També ha dit que " o Òbviament aquesta decisió no garanteix completament la restauració de la nostra autonomia , que s'ha vist greument damnificada per l'autoritarisme de l'Estat. Però ens donarà la llibertat per poder emprendre la propera fase del camí cap a la independència i el desplegament de la República Catalana des d'espais més lliures i democràtics que l'actual Estat espanyol i l'actual sistema institucional que es troba sota llibertat vigilada ".

quant a la seva decisió diu que es fonamenta en una" única raó "i és que en les condicions en què es troben " aquesta és l'única manera d'acordar un nou Govern el més ràpid possible i que respecti l'acord i la voluntat del poble de Catalunya: que les nostres institucions han de continuar governades per l'independentisme i no per l'utilitarisme del 155 ", ha apuntat Puigdemont.

pel que fa a la inde pendència ha comentat que no existeix " n inguna motivació individual és indispensable per al nostre moviment . I sé que el camí és llarg i està ple de dificultats "i ha assenyalat a la capital, com centre del govern apuntant que " Madrid no tindrà cap excusa per continuar amb l'ocupació de les nostres institucions . Cap excusa perquè Madrid ignori la nostra veu ".

Ha acabat parlant sobre la seva situació actual dient que" tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré , no em retiraré, davant l'actuació il·legítima dels que han perdut a les urnes . Ni davant l'arbitrarietat dels que estan disposats, diuen, a pagar el preu d'abandonar l'Estat de dret i la justícia per defensar la unitat de la pàtria. Tinc plena confiança que guanyarem. I que un dia, espero que ben aviat, podré tornar a Catalunya com un home lliure "i ha tancat la seva declaració assegurant que continuessin amb" la lluita legal i política fins al final, perquè tenim dret "i amb un sonor" visca Catalunya ".