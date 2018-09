Indica que el més significatiu d'aquest divendres seran les precipitacions localment persistents i / o forts en àmplies zones del sud i l'oest peninsular, i el vent fort amb ratxes fortes o molt fortes a la península i els arxipèlags, principalment en litorals i zones muntanyoses. Només es lliuren dels avisos Canàries i Madrid, així com la Ciutat Autònoma de Melilla.

Per segon dia consecutiu, el fenomen més estès serà el vent , ja que els avisos afecten a 45 províncies (totes excepte Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Biscaia i Girona) i Ceuta. Les ratxes seran d'entre 70 i 90 km / h en més de la meitat del territori peninsular i en tot l'arxipèlag balear excepte Menorca i l'est de Mallorca.

D'altra banda , les precipitacions continuaran sent generalitzades aquest divendres i el cel estarà molt ennuvolat o coberts en la major part del país. les pluges s'aniran estenent des del sud-oest cap al nord i l'est al llarg del dia, i poden ser persistents, localment fortes i acompanyades de tempestes en zones del nord d'Extremadura, al sud d'Andalusia, l'Estret i l'oest de Galícia.

On és menys probable que plogui aquest divendres < / b> és al litoral cantàbric, el baix Ebre, el litoral est de la península i Balears, mentre que a les Canàries s'esperen precipitacions a l'oest i el sud de les illes de major relleu. < / p>

Els avisos per pluges o tempestes afecten a nou províncies (Cadis, Granada, Màlaga, Sevilla, Àvila, Salamanca, Càceres, Ourense i Pontevedra ), a més de Ceuta. L'avís és taronja per risc important de precipitacions persistents de fins a 80 litres per metre quadrat en 24 hores a Cadis (Grazalema i Campiña) i Màlaga (Costa del Sol i la llera del Guadalhorce).

Un altre fenomen advers d'aquest divendres serà el temporal marítim , ja que tota la costa peninsular i balear estarà amb avisos per mala mar la de Guipúscoa, Tarragona, Castelló i Alacant. Les onades ascendiran fins a cinc metres al litoral gadità, que estarà amb l'avís taronja fins al migdia.

També hi ha avisos per risc d'allaus al Pirineu i per desglaç a l'àrea ibèrica de la Rioja i el centre d'Osca , així com per nevades a Lleó i Palència (15 centímetres de gruix a la Serralada Cantàbrica i dos centímetres a la Meseta), Zamora (15 centímetres en Sanabria) i Osca i Lleida (cinc centímetres al Pirineu).

La cota de neu pujarà aquest divendres entre 1.200 i 1.800 metres a l'extrem nord-oest peninsular, de 1.200 a 1.500 al centre i de 1.400 a 1.600 metres a la resta de la península.

les temperatures baixaran lleugerament en la major part de les zones, excepte a Catalunya i la vall de l'Ebre , on amb prou feines canviaran.