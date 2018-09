La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Cadis a 3 persones i declarat com investigades a altres dues, entre els quals hi ha < b> submarinistes i empresaris del sector de l'arqueologia , per apropiar-se de béns de jaciments que explotaven amb la preceptiva autorització administrativa .

segons ha informat el Institut Armat , en el marc de la ' operació Versos ' s'han recuperat nombrosos béns arqueològics , entre els quals estan una estela funerària visigoda, un campana de navili i dos canons de bronze , que ja s'han dipositat al Museu de Cadis.

els tres arrestats i els dos investigats estan acusats de delictes sobre el patrimoni històric , blanqueig de capitals i apropiació indeguda i receptació . També s'han realitzat 10 registres entre domicilis, garatges i embarcacions , on s'ha trobat material de submarinisme i un dispositiu per inspeccionar a distància el fons del mar. < / b>

l'operació va començar en detectar la Benemèrita ??b> una suposada venda d'objectes arqueològics espoliats , en què estarien implicats posiblement i bussejadors de la província de Cadis . Avançada la mateixa, van quedar ràpidament constatades les vinculacions d'aquests bussejadors amb empresaris relacionats professionalment amb jaciments arqueològics en aquesta mateixa província.

TROBALLES NO COMUNICATS

D'aquesta manera va poder conèixer-se que els citats empresaris haurien trobat una estela funerària d'origen visigot al jaciment arqueològic que gestionen i que, pel que sembla, aquesta troballa no hauria estat comunicat a les autoritats responsables del patrimoni a la Junta d'Andalusia , a més d'haver estat trobada durant una fase en què l'explotació no comptava amb els permisos preceptius per dur a terme aquestes obres. < / p>

Entre els objectes intervinguts destaquen, a més de la estela funerària visigoda , la importància rau en els escassos restes d'origen visigot existents a la zona, una campana de bronze, possiblement procedent d'un naufragi anglès , amb la inscripció WB 1680 .

Els arrestats també van trobar un astrolabi de bronze , dos canons pedrers de bronze que ja havien estat extrets, a més de nombroses àmfores , monedes i altres objectes pendents de catalogació i valoració pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica i pel Museu de Cadis , lloc on ha estat dipositat tot el intervingut i on se li realitzarà el tractament necessari per a la seva òptima conservació.