L'Ajuntament de Saragossa ha publicat una guia en la secció de Joventut de la web de l'Ajuntament , feta per joves de 15 a 17 anys de diversos centres escolars d'Aragó com a part d'un programa d'educació sexual.

"la primavera, diuen, la sang altera, tot pot començar amb un coqueteig, un miradita, un somriure, un sopar de fi de curs, un viatge d'estudis, una conversa per el Tuenti . Si li afegim una miqueta de química hormonal, ja està el còctel preparat per al desig de trobada. Amb tot hem de dir que no tot és sempre de color de rosa, la vida és dura i no sempre aconseguim el que volem ", expliquen els autors.

La guia també inclou" consells per seguir solter / a ". A elles els recomana no "tirar-se pets", "fer-se la dura, ser marimacho i tenir mala pinta" . També "no estar massa pendent del seu físic, parlar d'estudis i ser amargada". I a ells: no "ser friki" o "parlar només de futbol i cotxes".

Aquests són els consells al complet que donen per als joves:

El passat mes de febrer, l'Ajuntament de Saragossa va llançar una guia amb recomanacions sobre com fer ratlles de cocaïna o sobre el tipus de cànnabis que s'ha de consumir en funció de l'efecte que es busqui.