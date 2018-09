La Guàrdia Civil ha reprès la recerca de Gabriel, el menor de vuit anys que va desaparèixer al municipi d'Almeria de Níjar. El servei d'emergències 112 ha estat qui ha informat del segon intent de cerca a la qual s'han sumat agents de la Policia Local, Protecció Civil de Níjar i del Grup d'Emergències d'Andalusia. A més, segons informen des del consistori de la localitat, s'estan utilitzant drones per a la recerca que s'està duent a terme en els voltants de la localitat tant per terra com per aire.

Des del coneixement de la seva desaparició no s'ha tornat a saber res del nen, que salar de la casa de la seva àvia paterna per jugar amb els seus cosins i anava vestit amb uns pantalons d'Adidas negre amb ratlles blanques i una jaqueta vermella amb caputxa

El pare de Gabriel, Àngel , assegura en declaracions al programa 'Espejo Público' que "hi havia algú esperant-que ha considerat que es portava a nen ". D'altra banda ha afirmat que la que és la seva ex-dona està "destrossada i enfonsada". La seva mare, Patricia , assegura que el nen "no s'ha anat només a la muntanya" i que és un noi "molt obedient".

Sobre la desaparició ha parlat Mariano Rajoy . El president del Govern ha mostrat la seva confiança en la tasca dels cossos de seguretat i mostra el seu desig que Gabriel pugui tornar aviat amb la seva família en una entrevista al programa d'Ana Rosa.