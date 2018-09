Agents de la Policia Nacional han detingut set persones i n'ha imputat tres per intercanviar pornografia infantil a través de diferents serveis d'Internet. Tres dels arrestats tenien antecedents previs per delictes relacionats amb corrupció de menors i abús sexual. Un d'ells havia emmagatzemat fotografies de tres nens nus menors de deu anys, obtingudes sense el consentiment dels mateixos, sent dos d'ells fills del seu padrastre i reconeixent la seva atracció sexual cap a ells.

Els policies especialitzats en aquest tipus delictiu porten col·laborant activament des de fa molts anys amb diferents països en l'intercanvi mutu d'informació. Com a conseqüència d'aquesta col·laboració, es va rebre informació procedent del cos policial dels Estats Units d'Amèrica HSI (Homeland Security Investigations) sobre diverses persones que haurien compartit pornografia infantil a través d'internet. Després de practicar les gestions destinades a la localització dels diferents investigats a Espanya, es va obtenir la identitat dels mateixos i es va constatar que estaven repartits per diferents punts de la geografia espanyola.

Un d'ells emmagatzemava material pedòfil en carpetes ocultes

a Andalusia van ser detingudes tres persones. El primer un jove de 25 anys de la província d'Almeria que va ser sorprès tractant d'eliminar arxius de pornografia infantil que emmagatzemava al seu ordinador. Segons ha indicat el compartia amb altres usuaris per obtenir crèdits per les descàrregues i poder canviar-los per diners en un futur.

Els altres dos van ser detinguts a Granada ia la província de Sevilla. El primer compta amb múltiples antecedents per tinença il·lícita d'armes, robatoris i pornografia infantil, motiu pel qual ja havia ingressat a la presó l'any 2014. El segon, de 19 anys, a més de ser un assidu distribuïdor d'aquest material, tenia tres carpetes ocultes en les que hi havia emmagatzemat imatges de tres menors, sent dos d'ells fills de la parella de la seva mare. La ràpida actuació policial va evitar que els menors puguin ser objecte d'abusos sexuals ja que el detingut havia declarat la seva atracció cap a ells.

S'han iniciat les vies per esbrinar la identitat de les víctimes

A Las Palmas de Gran Canària es va detenir un home de 32 anys, reincident per delictes relacionats amb la pornografia infantil i amb una prohibició de desenvolupar activitats relacionades amb menors durant cinc anys. A més va manifestar als agents que s'havia creat un compte en xarxes socials exclusivament per compartir i obtenir pornografia infantil ja que no havia pogut resistir els seus impulsos.

Finalment a Madrid es va detenir els tres últims investigats. El primer, d'origen bolivià, descarregava els arxius de diferents webs pedòfiles per distribuir-les entre els seus coneguts per incitar-los a consumir aquest material mitjançant plataformes de vídeo en streaming. El segon, un espanyol de 53 anys, va ser sotmès a un estricte control policial un cop identificat a causa dels seus antecedents per abusos sexuals de menors; sent finalment registrat el seu domicili on es va trobar un elevat nombre d'arxius relacionats amb la pornografia infantil. A més es va poder comprovar que contactava amb un elevat nombre de menors d'edat estrangeres a les quals sol·licitava material de tipus sexual, per la qual cosa s'han iniciat les vies de cooperació internacional per esbrinar la identitat de les presumptes víctimes.

l'últim d'ells, de 20 anys, emmagatzemava en el núvol centenars d'arxius a causa que ja no disposava d'espai en els seus terminals informàtics per l'enorme quantitat que contenien. En aquests, es van trobar diversos arxius en els quals menors de molt escassa edat eren sotmesos a pràctiques sexuals especialment degradants, havent evolucionat en els últims mesos cap a la recerca d'aquests continguts a la xarxa fosca a la recerca d'arxius cada vegada més extrems.