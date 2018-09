El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha advertit aquest dijous al president del Govern, Mariano Rajoy, que sense pressupostos generals de l'Estat aquest any la legislatura quedaria "a la deriva" amb la constatació que l'executiu està "sol" i en minoria. "Un Govern sense Pressupostos té poc futur", ha sentenciat.

En una entrevista a la Ser, ha ironitzat en afirmar que estar "150 anys governant per decret", com ha assegurat l'Executiu que pot fer, és " el somni d'alguns ", però la realitat és que el mateix Rajoy deia en 2017 que si no recollia els suports necessaris per aprovar els Pressupostos hauria de convocar eleccions.

" Espero que siguin conscients ", va afegir, de que sense pressupostos la legislatura queda "a la deriva", i encara que al Govern "l'arrogància li perd de vegades", assumeixi que no aprovar els comptes és una mostra de "debilitat política, sens dubte", tot i que sempre és el president el que té la potestat d'avançar o no les eleccions.

Rivera va emplaçar el PP i el PSOE a abandonar la "subhasta" de pujada de les pensions i obrir un debat seriós sobre "per què està buida la caixa" i emprendre reformes en el mercat laboral i en la natalitat que permetin garantir la viabilitat del sistema a mitjà i llarg termini, tot això en el Pacte de Toledo.

En aquest context, va defensar les mesures que Ciutadans ha inclòs en el preacord pressupostari amb el Govern, i el compliment implicaria "llum verda" als comptes , encara que no seria suficient. El PSOE "podria donar un cop de però no vol", va denunciar, perquè s'ha quedat en el paper de "comentarista de l'actualitat".