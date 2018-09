El president del Govern, Mariano Rajoy, preguntat per una possible revalorització de les pensions, ha assegurat que "No tenim els recursos suficients per poder pujar-les, però això arribarà".

El mateix dia en què estan previstes manifestacions de jubilats demanant unes pensions dignes, el líder de l'Executiu ha assegurat i n una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa', de 'Telecinco', que entén les r eivindicaciones dels pensionistes: "Més del 40% del pressupost van en pensions. Hem de seguir creant ocupació perquè hi hagi més cotitzacions amb què poder pagar-les ".

Rajoy també ha confirmat que en "10-12 dies" ira al Congrés dels Diputats per realitzar un debat monogràfic sobre el tema de les pensions, "per explicar el que hem fet i el que van fer els altres".

A més el president del Govern ha tret pit de la seua gestió en recordar que "c on la crisi vam perdre 3,5 milions de llocs de treball i 70.000 milions de recaptació. Evitem el rescat , vam mantenir les pensions i vam donar la volta a la situació ".

RELACIÓ AMB CIUTADANS

Preguntat sobre la delicada situació que travessen les relacions entre PP i Ciutadans, Rajoy ha assegurat que no hi ha divorci amb el partit d'Albert Rivera, tot i que "jo veig que es fiquen amb mi sovint".