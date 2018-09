Sarah Sanders , portaveu de la Casa Blanca, ha anunciat, aquest dimecres, que Hope Hicks , directora de Comunicació de Donald Trump ha renunciat al seu càrrec .

"Hope és excel·lent i ha fet un gran treball durant els últims tres anys. és molt intel·ligent i considerada, així com una gran persona. Estranyaré no tenir- al meu costat, però quan em va consultar per buscar altres oportunitats, ho vaig entendre totalment ", ha manifestat Trump en un comunicat. " Estic segur que treballarem junts de nou en el futur ", ha afegit.

Segons RTVE , Hicks , de 29 anys, s'ha mostrat afligida i ha assegurat que "no hi ha paraules " per expressar el seu gratitud a Trump , al qual li ha desitjat " el millor ".

la dimissió es produeix després que Hicks comparegués davant el Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representant en relació a les investigacions sobre la trama russa . Durant la seva intervenció, que va durar més de vuit hores, s i negar a contestar a diverses preguntes , s in això, la jove va reconèixer als legisladors haver dit "mentides pietoses" a favor del president, encara que mai sobre res rellevant relacionat amb la investigació russa.