El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimecres, en referència a la polèmica que ha envoltat a l'alcaldessa de Barcelona, ?? Ada Colau, per no acudir a un acte oficial al qual assistia al Rei, que "les nenes avui dia ja no volen ser princeses, volen ser alcaldesses".

el dirigent de Podem es va referir a l'alcaldessa de la Ciutat Comtal quan va ser preguntat per la plantada de Colau al rei Felip VI en els actes oficials del Mobile World Congress. "De plantada res", ha subratllat Iglesias en una entrevista a La Sexta, recollida per Servimedia. "Ja era hora que una alcaldessa li digués a un Rei que no vol ser esclava de ningú".

Va dir que li fa "vergonya" que al segle XXI els servidors públics que treballen des de les institucions hagin de "doblegar el genoll" davant d'un monarca, quan "és un gest impropi del segle XXI".

"les nenes avui dia ja no volen ser princeses, volen ser alcaldesses ", va manifestar recordant les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, ??que va defensar fa uns anys a la jornada de celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències contra les Dones la importància de treballar des les institucions per eradicar les diferents formes de violència masclista.

La direcció nacional del partit ha defensat en els últims dies a Colau i s'ha oposat als "besamans" al Rei. "Sona estrany parlar d'un besamans, que evoca segles anteriors", va valorar el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, dilluns passat.