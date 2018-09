El temporal que aquests dies afecta bona part d'Espanya, inclosos els arxipèlags, ha deixat importants nevades que donaran pas a partir d'aquesta tarda a pluges intenses i forts vents .

p> Així, en les províncies depodrien acumular fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, i les ratxes de vent podrien arribar als 90 km / h en punts de

a més, s'espera fort temporal marítim a les costes d'Andalusia, Canàries ia la zona de l'Empordà (Girona). Les onades podrien arribar als sis metres d'altura en aquestes àrees.

Respecte de les pluges intenses, Protecció Civil va indicar que els conductors han de disminuir la velocitat , extremar les precaucions i no aturar-se en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua , així com circular preferentment per carreteres principals i autopistes.

Quan plou de manera torrencial, recalca que ha risc d'inundació , pel que va recomanar no travessar amb el vehicle ni a peu els trams inundats perquè es desconeix el que pot haver sota l'aigua, ni intentar salvar l'automòbil enmig d'una avinguda.

Per a qui es trobin al camp, Protecció Civil va aconsellar allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons , i evitar l'encreuament de guals inundats, així com dirigir-se als punts més alts de la zona .

Davant els forts vents, Protecció Civil ha assenyalat que amb ve assegurar portes, finestres i tots els objectes que puguin caure a la via pública , a més de allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre. En el cas d'anar per la carretera, va recomanar extremar les precaucions , especialment a la sortida de túnels, avançaments i creus amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit .

i sobre els vents costaners, va aconsellar allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts < / b>, no posar en risc la vida per intentar captar imatges espectaculars del fort onatge, tenir en compte que el mar adquireix condicions extraordinàries en aquestes situacions i pot arrossegar a persones , i evitar estacionar els vehicles en llocs que es puguin veure afectats per les onades .