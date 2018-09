La magistrada atén així la petició de la Fiscalia que la passada setmana va demanar la seva imputació pels mateixos delictes que atribueix a qui va ser major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ia la intendent Teresa Laplana .

Segons la Fiscalia, Soler seria el responsable d'executar el pla dissenyat per les associacions independentistes ANC i Òmnium Cultural per a aconseguir la independència de Catalunya. Ell i Puig serien els "responsables polítics" que van donar als Mossos els criteris sobre com havien d'actuar tant en el setge de la seu de Economia de la Generalitat , mentre estava sent registrada per ordre judicial, com durant la jornada del referèndum . El ministeri públic creu, a més, que Soler formava part del comitè estratègic que va dissenyar el full de ruta cap a la independència.

La Fiscalia va sol·licitar a la jutge la declaració de causa complexa per a aquesta instrucció , el que permetria ampliar les indagacions de sis a 18 mesos. La magistrada ja ha traslladat aquesta petició a les parts personades en el procediment perquè es pronunciïn i després prendrà una decisió.