Díez atribueix 1 manca de preparació per part dels polítics de Ara Madrid en referència al esport i en particular al futbol i creu que està sent perjudicial per a la capital . "Moltes vegades els polítics no saben el que és l'esport . En el nostre cas, pensen que el futbol és el Reial Madrid, l'Atlètic, el Rayo … i que es maneja moltíssims diners. Cal fer una diferència entre el futbol professional i el de formació ", tal com explica Paco Díez a OK Diari.

tot i que ha intentat posar-se en contacte amb ells per proposar solucions en repetides ocasions , no hi ha hagut resposta ??b> per part de l'ajuntament "a Madrid capital no hi ha tants camps, de terra hi ha més o menys 15. hi ha instal·lacions i terreny de dotació esportiva que estan morts de riure . Nosaltres hem ofert a l'Ajuntament de Madrid col·laboració per construir un camp si ens cedeixen el terreny en un barri, i la callada per resposta ".

"M'he ofert a col·laborar amb ells, però fins ara no hi ha resposta. no els he anat a demanar res, els he anat a donar col·laboració. Crec que les institucions hem de tenir una proximitat i uns fins comuns, després cadascú té les seves idees, però els dirigents han d'estar per sobre de les seves idees. Quan inauguren un camp el airegen molt ", assegura el president de la Federació.

Tampoc es tenen en compte les millores en les revisions mèdiques dels esportistes

l'ajuntament no només no pren mesures, sinó que no es deixa ajudar , segons l'equip de Paco Díez, tot i que aquestes no perjudiquen a l'ajuntament , sinó que beneficien al mateix tant en matèria esportiva com econòmica.

"Jo fa un mes vaig anar a veure el director general d'esports de l'Ajuntament i em vaig manifestar totalment obert a tenir tot tipus de convenis i més barats, també de revisió mèdica . A data d'avui, la callada per resposta. Hem ofert a l'Ajuntament que s'incorpori , perquè en tenir nosaltres un volum molt gran, els metges no són suficients, però els és igual ", informa Díez amb indignació, sense obtenir cap resposta de Ara Madrid. < / span>