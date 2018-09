La presidenta del Parlament d'Extremadura, Blanca Martín, ha obligat a posar-se peücs de plàstic a un grup de 60 estudiants que van visitar l'Assemblea d'Extremadura. La justificació a aquesta mesura és la recent instal·lació d'una nova moqueta que cobreix bona part de l'hemicicle. Els nens van recórrer així la Cambra al costat dels professors sense tacar el terra.

No obstant això, el que va cridar l'atenció va ser que Martín no els va portar llocs. El resultat va ser una escena curiosa, en la qual els nens no podien trepitjar on volien amb les seves sabates, portant les fundes de plàstic i la política si.

Foto: PP d'Extremadura

El PP rebutja rotundament el que ha passat

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha mostrat el seu complet rebuig al fet que s'obligui a portar peücs de plàstic als escolars que visiten l'Assemblea d'Extremadura. La mesura és conseqüència de la recent instal·lació d'una moqueta que cobreix bona part de l'hemicicle, una decisió que tampoc aproven els populars, ja que està generant un problema on no n'hi havia.

la portaveu del GPP, Cristina Tinent, ha manifestat la seva indignació per un fet que" allunya la societat extremenya de les institucions i dels polítics ", ja que a aquests si es els permet entrar amb el seu calçat habitual. Per Tinent, es tracta d'un gest "especialment grinyolant" sobretot quan se'ls imposa a nens, que visiten les institucions públiques per conèixer-les i familiaritzar-se amb elles, però s'està llançant un missatge "contradictori i elitista".