El 26,8% dels joves que han estudiat un màster universitari cobra menys de mil euros al mes a Espanya, mentre que només una minoria que tot just arriba al 40% aconsegueix ingressar més de 1.600, el que significa que bona part d'ells hauria de treballar almenys cinc mesos només per recuperar la inversió que van fer per costejar els seus estudis de postgrau.

Així es desprèn de l' 'Baròmetre d'ocupabilitat i ocupació dels universitaris' elaborat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l'Obra Social 'la Caixa', que juntament amb la Càtedra Unesco de Gestió Política Universitària han recopilat dades per analitzar la situació laboral dels joves titulats amb màster.

Si es té en compte que a la Comunitat de Madrid -de les regions més cares al costat de Catalunya- els preus d'un postgrau universitari ronda els 5.000 euros, aquests joves haurien de dedicar el seu salari d'almenys cinc mesos només per compensar el que in esdevenien en la seva formació, amb excepcions tant per dalt com per baix i depenent de cada comunitat.

No obstant això, els estudiants de màster tenen una millor inserció laboral i les seves perspectives professionals són considerablement bones, segons l'estudi. Això sí, més del 30% considera estar treballant en un àmbit que poc o gens té a veure amb la seva formació, mentre que tres de cada 10 es creuen sobrequalificats per a l'ocupació que exerceixen.

L'estudi va ser realitzat entre 6.738 estudiants de 50 universitats espanyoles -tant públiques com privades- amb un màster universitari estudiat al curs 2013-2014, és a dir, que la situació que reflecteixen és passats ja quatre anys després d'haver conclòs la seva formació.

< p> el president dels rectors espanyols i rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa celebrada al 'CaixaFòrum' de Madrid que el propòsit de la Universitat és "formar els estudiants per al seu projecte vital "basant-se en un" projecte professional ".

NEPOTISME eN EL PRIMER OCUPACIÓ

en aquest sentit, ha dit que és" extraordinàriament preocupant "que les universitats espanyoles siguin "capaços" de formar els universitaris ris "bastant bé" però que, més tard, el mercat laboral "no sigui capaç de absorberles" i marxi seu "talent". Per això va defensar adaptar els plans d'estudi dels graus i augmentar els màsters, així com impulsar la formació en idiomes o ampliar les "pràctiques en empreses".

Una altra de les conclusions de l'informe, segons va exposar el professor Francisco Michavila, director de l'Observatori d'Empleabilidad i ocupació Universitària, entre els principals motius pel qual els estudiants troben la seva primera feina després del màster estan "les relacions personals", cosa que "no hauria de ser així" però que reflecteix que davant l'escassetat d'ofertes segueix primant el nepotisme.

l'EXPEDIENT PERD PES

Tot i el panorama exposat sobre els estudiants de postgrau, la satisfacció amb aquests estudis entre els estudiants és bona i més del 90% tornaria a fer-ho, ja que, entre altres raons, és el quart factor més requerit per les empreses i empresaris per contractar una persones.

No obstant això, una de les principals novetats d'aquest baròmetre és que el expedients et acadèmic ha perdut bastant pes a l'hora de contractar, ja que es troba entre els factors menys requerits al costat del domini de les TIC i xarxes socials.