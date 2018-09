L'últim 'Mapa de l'emprenedoria a Espanya', publicat el 2017 per Spain Startup, confirma que l'autoocupació és més que mai una opció laboral altament viable. En aquest sentit, l'entitat llança dades que demostren la longevitat dels projectes endegats en l'última dècada: el 9% d'ells té entre tres i quatre anys de vida, mentre que un 19% posseeix un nivell 'growth' o de gran desenvolupament . Així mateix, destaca l'edat mitjana del treballador embarcat en l'aventura de l'autoocupació, cada vegada més jove. I és que l'àmplia formació, especialment la tecnològica, porta a un gran percentatge de menors de 30 anys a apostar per les seves pròpies iniciativas.Así, l'emprenedoria és sens dubte una de les dues principals alternatives a la desocupació juvenil. L'altra: la mobilitat internacional i, en concret, les pràctiques empresarials a l'estranger. Es tracta de dos camins compatibles i que compten amb el suport d'estratègies públiques que persegueixen l'increment de l'ocupabilitat dels joves. Entre elles, destaca el Sistema Nacional de Garantia Juvenil , dins del qual s'emmarca el Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) . A continuació, veurem com aquest últim afavoreix tant l'autoocupació com els períodes laborals en companyies estrangeres.

Pla de Mobilitat

Pel que fa a l'experiència internacional respecta, el PICE compta amb l'anomenat Pla de Mobilitat, una xarxa d'oportunitats de treball en empreses repartides per tota la Unió Europea. Per consultar-n'hi ha prou amb dirigir-se a al nou portal de vacants del pla , allotjat al web de Garantia Juvenil. D'aquesta manera, trobem unes pràctiques administratives a Cork (Irlanda), amb una durada de 3 mesos, inici a l'abril i una dotació econòmica de 2.500 euros. També altres de la mateixa extensió, relacionades aquest cop amb el camp de la comunicació, a desenvolupar a Luxemburg, i amb una dotació de 2.300 euros. L'objectiu d'aquests períodes és sempre el de millorar el currículum del beneficiari del PICE. Pensem que les pràctiques a l'estranger són molt valorades per les companyies durant els seus processos de selecció, ja que aquest tipus d'experiències són sinònim de comunicació intercultural, autonomia, habilitats socials i domini d'idiomes, entre altres competències.

Ajuda a l'emprenedoria

d'altra banda, el programa contempla incentius de 600 euros per a aquells usuaris que vulguin iniciar una activitat econòmica. A més, les cambres de comerç ofereixen informació, orientació i assessorament a tots aquells menors de 30 anys que estiguin interessats en l'autoocupació. Acudeix al teu Cambra de Comerç més propera amb el DNI en vigor. Et aconsellen que portis el teu CV imprès i des Càmera t'ajudaran en la teva inscripció.

Per acabar, aquells joves que vulguin gaudir dels avantatges del Programa PICE emmarcat dins del Sistema de Garantia Juvenil de Cambra de Comerç han de complir els següents requisits: estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol, no tenir menys de 16 anys ni més de 29, així com no haver treballat ni rebut accions formatives o educatives un dia abans de la data de inscripció.