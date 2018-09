Javier va escoltar sorolls i va treure el cap per la finestra. En veure que no era ningú conegut va decidir amagar-se i demanar ajuda.

Segons va explicar a diversos mitjans, va escoltar com es trencava la porta corredissa i que, en estar feta només feta només de vidre, es va sentir un cop molt fort. El seu gos Rex de seguida va córrer a baix i va començar a bordar. Tot d'una Javier va escoltar a un home cridar: "el gos m'ha mossegat, agafa el gos".

Quan els assaltants van arribar fins Javier, Rex no va dubtar a interposar-se entre els assaltants i ell, per la qual cosa va rebre quatre trets. Encara que ja comptava amb diverses ferides causades pels intrusos, no va dubtar a pujar a protegir al seu amo.

Després dels trets, el protagonista d'aquesta història requeria d'unes costoses cirurgies, pel que els seus amos juntament amb família i amics no van dubtar a crear una col·lecta de diners a través de 'Go found em' sota el lema de: "Help Save Rex the Heroe Dog" < / b> per recaptar fons i així poder dur-les a terme.

la col·lecta va tenir èxit gràcies a la entendridora història i Rex s'està ja recuperant satisfactòriament de la seva primera intervenció.