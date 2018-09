L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha presentat sengles denúncies contra Idilia Foods, fabricant de Nocilla, i Greenfood Improt-Export, fabricant de la beguda Cocar, per "l'incompliment de la normativa sobre informació alimentària facilitada al consumidor" .

En un comunicat, l'organització de consumidors ha assenyalat que la denúncia interposada contra Idilia Foods ha estat presentada davant la Direcció de Consum de la Generalitat Valenciana, mentre que la de Greenfood Import-Export va ser presentada davant la Direcció de Consum de la Junta d'Andalusia.

segons OCU, Idilia Foods "utilitza de forma irregular l'al·legació nutricional '+ llet font de calci' en l'envàs de Nocilla, una declaració comparativa que està mal emprada segons recull el Reglament (UE) Nº 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix que només poden comparar aliments de la mateixa categoria i que, a més, cal esmentar la diferència en la quantitat d'aquest nutrient i fent referència a la mateixa quantitat de l'aliment ".

En el cas de Nocilla, l'OCU considera que Idilia" no indica en quina mesura la crema d'untar té més llet (si es un 1 % o un 50%), i tampoc concreta la comparació, ja que no indica amb quin producte de la mateixa categoria s'està comparant per afirmar aquesta al·legació ".

a més, assenyala que" si es tenen en compte els perfils nutricionals (encara pendents d'aprovar per la Comissió Europea), l'afirmació sobre el calci no hauria d'estar inclosa a l'etiqueta, ja que el producte multiplica per cinc el límit de greixos saturats i per sis el límit de sucre establerts per aquests perfils " .

en el cas de Cocar, OCU creu que l'empresa denunciada "incompleix el Reglament per la falta de mencions obligatòries que han de figurar en l'envàs d'un producte, en concret la manca de denominació de l'aliment, així com la quantitat de cada un dels ingredients que el configura n i apareixen destacats en l'envàs ".

En aquest sentit, recorda que el Reglament estableix que la denominació s'ha d'indicar en l'etiqueta de forma clara i llegible, i si es comercialitza a Espanya ha de constar en espanyol. No obstant això, assenyala que "en aquest producte es desconeix si es tracta d'un suc o d'una beguda refrescant, ja que totes les denominacions que consten a l'envàs són comercials ( 'Cocar', 'Superjuice', 'Organic energy')" .

a més, denuncia que a la llista d'ingredients de l'envàs no apareix la quantitat de guaranà, te verd o herba mate que es destaquen en el frontal del mateix, "un requisit obligat pel reglament". < / p>