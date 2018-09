El Govern finlandès ha decidit destituir el seu cònsol general honorari a Barcelona, ??Albert Ginjaume Egido, "a petició del Govern d'Espanya", per haver dut a terme "activitats inadequades" vinculades amb la "situació política que viu Catalunya en la actualitat ".

Segons ha informat l'Ambaixada de Finlàndia a Espanya en un comunicat, aquest cessament serà efectiu a partir de demà i s'ha dut a terme de comú acord amb el cònsol general honorari com a conseqüència del" canvi de les seves aptituds per al compliment del càrrec ".

el comunicat estableix que Ginjaume ha servit a Finlàndia" de manera exemplar "durant els 19 anys que ha exercit les funcions de vicecònsol i cònsol general honorari a Barcelona.

El treball dels cònsols honoraris està legislat per la Convenció de Viena i la pràctica internacional establerta. Aquests exerceixen el seu càrrec sota una autorització (exequatur) atorgada pel país receptor. Sense aquesta autorització, el cònsol honorari no està en condicions de seguir en el càrrec, pel que és imprescindible que gaudeixi de la confiança del país receptor.

Ginjaume és el quart cònsol honorari a Barcelona que ha estat cessat per activitats relacionades amb el 'Procés' després del de Letònia, Xavier Vinyals, que ho va ser per exhibir una estelada a la seu del consolat; el de Filipines, Jordi Puig, que ho va ser per manifestar-se durant l'aturada general a Catalunya el passat 3 d'octubre, i el de Bulgària, l'exfutbolista Hristo Stòitxkov, que ho va ser per les seves declaracions en què va dir "franquista" a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría.