Els moviments especialitzats d'Acció Catòlica Germandat Obrera d'Acció Catòlica (HOAC) i Joventut Obrera Cristiana (JOC) se sumen a la mobilització feminista del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per denunciar que "les dones continuen patint a seva dignitat ".

en concret, el seu suport és" per visibilitzar les discriminacions que pateixen les dones treballadores en l'accés i en l'ocupació, i donar veu a tantes dones ferides per aquest sistema patriarcal, deshumanitzador i tan contrari als plans de Déu per a la humanitat ".

Així ho afirmen en un manifest que han elaborat amb motiu d'aquesta jornada, en què organitzacions feministes i sindicats convoquen a una vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum a totes les dones. En aquest context, HOAC i JOC proclamen en el seu manifest, des de la seva fe cristiana, "que la dignitat de la persona és sagrada i inviolable".

Les esmentades organitzacions catòliques es fan ressò de dades com que la bretxa salarial se situa en el 30%; que més de dos milions de dones "volen treballar i no poden" i que "hi ha una violència de gènere estructural insuportable que atempta directament a la vida", en referència a la violència masclista que va acabar amb la vida de 48 dones a 2017. < / p>

Des de el seu sentiment com "Església encarnada en la societat al costat dels qui pateixen les injustícies", HOAC i JOC reivindiquen també un canvi del sistema econòmic i cultural, que la conciliació familiar sigui "real", que es compleixin les lleis d'igualtat i que es promogui "una educació basada en valors d'igualtat, respecte, solidaritat, empoderament i complementarietat, en la qual s'ensorrin cànons impostos de feminitat i masculinitat que no permeten desenvolupar-nos de manera integral com a persones lliures".