El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va reclamar aquest dimecres eleccions generals anticipades si el president del Govern, Mariano Rajoy, no aconseguís els suports parlamentaris necessaris per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018.

"Si Rajoy no treu els seus pressupostos, ha de convocar eleccions generals", diu Sánchez en una entrevista que publica el digital 'ElConfidencial', en què, per primera vegada, s'avé a demanar una convocatòria electoral anticipada.

"M'agradaria dir-li al president que la seva obligació és aprovar els Pressupostos, i que com que no els aprovi el senyor Rajoy, el que ha de fer és convocar eleccions", afirma el líder del PSOE.

< p> a més, segons recull Servimedia, Sánchez assenyala en l'entrevista que "aquesta legislatura està morta, i va néixer morta perquè el partit que governa venia ferit". Segons la seva opinió, "si el PP no gaudeix d'una confiança majoritària de la Cambra per treure la seva llei fonamental, que és la de Pressupostos, ha de convocar eleccions".

El líder del PSOE va treure importància a l'auge en les enquestes de Ciutadans perquè la seva proposta "és canviar el conservadorisme pel neoconservadurisme" i ha destacat que no veu un "missatge centrista en el discurs de (Albert) Rivera quan parla de retallar drets o de detreure la presència de l'Estat en qüestions que tenen a veure amb la redistribució de la riquesa ". "El que fa és competir pels extrems amb el PP. I vull recordar que Espanya no es governa des dels extrems", diu Sánchez, per afegir que "es governa amb propostes sòlides, solvents, progressistes i modernitzadores, que és el que defensem nosaltres ".

" l'única proposta d'esquerres i de canvi real que va tenir Espanya és l'esquerra de govern del PSOE, i la meva aspiració és governar en solitari i mirant a l'esquerra ", ha postil·lat. < / p>

Tot i reclamar eleccions a Rajoy, en aquest punt indica que es tracta d'estudis demoscòpics "sobre unes suposades eleccions que encara no han estat convocades, i que es produiran d'aquí a un any o d'aquí a dos". < / p>

Remarcar tal distanciament amb Cs el porta a assegurar que "el senyor Rivera d'avui no té res a veure amb el que va signar l'acord amb mi fa dos anys", en referència a l'acord que va tancar per intentar un govern alternatiu al de Rajoy.

AUTONÒMIQUES I EUROPEES

Pel que fa a les ci tes electorals autonòmiques, sent Andalusia la primera que passa per aquest examen, Sánchez no dubta que "una de les claus de l'èxit electoral del socialisme andalús és que ha sabut autorregenerar i autotransformarse des del Govern. Això poques federacions o pocs partits ho fan, i Susana (Díaz) és un dels principals actius que té el PSOE ". A més, creu que qui li va disputar la Secretaria General" ha assumit que el seu compromís polític està a Andalusia i me n'alegro per això ".

a Madrid, assegura que el PSOE anirà amb els seus" sigles "i que hi haurà un" tàndem home-dona "a les candidatures per a l'Ajuntament i la de la Comunitat. i postil·la que" Àngel Gabilondo ha fet una extraordinària tasca al capdavant del grup socialista a l'Assemblea de Madrid ".

Pel que fa a les europees, no descarta que Carmen Calvo pugui formar part de la candidatura, en què ha assegurat que estarà Iratxe García actual portaveu. Sobre qui la liderarà, només anuncia que serà "una dona". de la continuïtat d'Elena Valenciano com a eurodiputada afirma: "Jo no em vaig a pronunciar perquè seran els militants els que ens elevin els seus candidats".

'LLEI MORDASSA'

D'altra banda, Sánchez manifesta que en Espanya "hi ha un problema de deteriorament i de retallada gravíssim dels drets i les llibertats fonamentals" i "de deteriorament i d'involució en el règim de llibertats i de drets, que té el seu epicentre a la 'llei mordassa' (de seguretat ciutadana) i que té també derivades com ara el Codi Penal, com pugui ser el dret a la manifestació i de vaga de determinats sindicalistes que simplement per haver exercit aquest dret acaben a la presó ".

No obstant això, apunta que "més important encara és que el que ha passat a Arco (la retirada d'una obra fotogràfica dedicada als 'Presos polítics a l'Espanya contemporània') ha transcendit les fronteres d'Espanya".