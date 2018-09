L'expresident de Caixa Catalunya Narcís Serra va afirmar aquest dimecres que va alertar la Generalitat i al Banc d'Espanya dels riscos que afrontava l'entitat el 2006 i la necessitat de canviar el rumb de la mateixa, per afegir que cap d'elles va compartir les seves tesis en un primer moment.

Així ho ha indicat durant la seva compareixença a la comissió del Congrés dels Diputats que investiga la crisi financera qui també va ser vicepresident del Govern amb el PSOE en l'etapa de Felipe González. < / p>

Serra va explicar que quan va arribar a l'entitat, al març de 2005, aquesta es trobava en una "etapa de gran expansió i brillant compte de resultats", encara que es va adonar que la seva exposició al sector immobiliari era " excessiu "i que la concessió de crèdit creixia a un ritme superior que la mitjana de les caixes d'estalvis.

i això, ha volgut deixar clar, tot i que la legislació catalana recollia que el president d'una caixa no tenia caràcter EJECUTIV o. També va subratllar que malgrat les debilitats que observava a l'entitat, "en absolut vaig trobar cap il·legalitat o pràctica no ajustada a dret".

En la tardor de 2006, va exposar Serra, va traslladar a la Diputació de Barcelona ( entitat fundadora de la caixa) ia la Generalitat de Catalunya la "conveniència d'iniciar un canvi de rumb" en el grup, la qual cosa implicava modificar la composició de l'equip directiu.

No obstant això, aquestes van considerar que era millor "esperar", a causa dels bons resultats que presentava la caixa ia les dificultats de dur a terme els canvis sense consens.

quant al Banc d'Espanya, va assenyalar que va demanar una reunió amb el governador, encara que qui el va rebre va ser el director de Supervisió, a qui Serra li va comunicar que calia desmuntar la filial immobiliària de la caixa (Procam) i que la inspecció que en aquestes dates havia realitzat el supervisor "justificava un canvi de rumb i del seu equip directiu" .

"No va ser aquest el crit erio del Banc d'Espanya, que va insistir a mantenir al director i va sostenir que era suficient complir amb les recomanacions que li havia efectuat ", ha subratllat Serra.

En aquest sentit, ha exposat que el Banc d'Espanya va reconèixer preocupació per l'evolució d'aspectes com la morositat, la liquiditat o el crèdit al promotor, encara que no demanava canvis "organitzatius ni d'actuació", però sí recomanava que els òrgans de govern de la caixa tinguessin "perfecte coneixement d'aquestes operacions".

l'expresident de Caixa Catalunya va assegurar que al no comptar amb el consens del Banc d'Espanya, va comunicar a l'estiu de 2007 a la Diputació de Barcelona que abandonaria l'entitat a final d'any, "per raons personals", sinó hi havia canvis abans de final d'any, ja que el considerava "imprescindible".

la Generalitat i la Diputació, va dir Serra, van accedir i Adolf Todó va ser seleccionat com a director, per afegir que l'esperava una "tasca àrdua ".