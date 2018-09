El portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, va avisar aquest dimecres que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya continuarà "si no hi ha un Govern de la Generalitat legalment constituït", és a dir, amb un president "en capacitat i plenitud del seu exercici ".

Així es va pronunciar en una entrevista a Cope recollida per Servimedia, on va recordar que l'acord del Senat recull que aquest precepte constitucional estarà en vigor fins a la formació d'un nou Govern a Catalunya. "En aquest moment, no tindrà sentit (el 155)", ha sentenciat.

Va ??explicar que el Govern que es formi a Catalunya haurà d'assumir les competències de les que fins ara s'ha encarregat el gabinet de Mariano Rajoy "per restablir l'ordre constitucional i estatuari que va violar el Govern de (Carles) Puigdemont".

tot i això, segons després ha precisat que "dificulta molt les coses" que es proposi com a candidat per presidir la Generalitat a una persona empresonada o sotmesa a procediments judicials, ja que "un president ha de governar i estar en la plena capacitat del seu temps i disponibilitat per fer-ho".

Precisament, quan es parla d'un possible acord per proposar com candidat a Jordi Sànchez, expresident de l'ANC ia la presó preventiva pel procés independentista, Méndez de Vigo ha advertit que "una persona que està investigada per delictes molt greus i no té la capacitat que té qualsevol altra persona és molt difícil que pot co a actuar com a president d'una comunitat autònoma ".

En conseqüència, va valorar que és una" mala idea "que una persona que" no estigui en plenes condicions per exercir un càrrec tan important, ho faci ". "Si no hi ha un Govern de la Generalitat legalment constituït, el 155 continuarà", ha afegit el també ministre d'Educació, Cultura i Esport.

Ha incidit que "el que va dir el Senat és que havia d'haver un Govern legalment constituït ", la qual cosa significa" que estigui en capacitat i plenitud del seu exercici ". "En quin cap cap que algú que ha de dirigir una Administració autonòmica pugui fer-ho a distància o per videoconferència? Tampoc té gaire sentit que ho faci un senyor que en aquests moments està a disposició de l'autoritat judicial", ha reblat.