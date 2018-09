Els sindicats de la Policia Nacional i les associacions de la Guàrdia Civil van arribar ahir a la nit una "proposta d'acord" sobre equiparació salarial amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que permetria als agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l' estat percebre el 2020 el mateix sou que un mosso d'esquadra a un lloc i categoria similar.

els sindicats i associacions de tots dos cossos de consultar en els propers dies a les seves bases per signar aquest acord que el ministre qualifica d ' "històric". El Ministeri de l'Interior valora la disposició, el compromís i el

esforç dels representants dels policies i guàrdies civils durant aquests mesos de negociació. En cas de culminar-aquesta proposta d'acord, es corregiria en només tres anys la "bretxa salarial" que s'havia produït en les últimes dècades amb que fa a la policia autonòmica catalana, el cos policial que més cobra en Espanya.

Contingut de la proposta d'acord

Amb aquest aquesta proposta d'acord, que ha negociat el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, es garantiria que en aquest any 2018 el Govern inclouria en els pressupostos generals de l'Estat un total

de 500 milions d'euros per incrementar les nòmines de policies i guàrdies civils. Així mateix, l'Executiu es compromet amb els representants dels guàrdies civils i policies al fet que en els dos pròxims anys (2019 i 2020) s'incorporarien les quantitats necessàries per implementar l'esmentada equiparació salarial. Una consultoria externa fixaria els criteris objectius d'anàlisi per garantir que l'equiparació salarial sigui una realitat en el termini previst de tres anys.

En aquesta última reunió, la setena celebrada des de la constitució de taules tècniques, s'ha respectat la xifra de 807 milions d'euros que es va pactar per aplicar el mètode de costos mitjans de cada un dels llocs de treball

entre els cossos policials i que va suposar determinar una diferència salarial de 476.700.000 en el cas de la Guàrdia Civil i de 331 milions en el cas de la Policia Nacional.

no obstant això, el document negociat entre Ministeri i representants de la Policia i Guàrdia Civil també reflecteix no comptabilitzar en aquesta xifra les quantitats que, negociades a la Mesa General de la Funció Pública, rebrien tots els funcionaris, inclosos els Mossos d'Esquadra, el que elevaria la xifra de l'equiparació salarial a un muntant de 1.100 milions d'euros

a m isme treball, igual sou

En aquesta proposta d'acord, que ha de ser ratificat per les bases sindicals, el ministre Zoido es compromet a tramitar una llei que garanteixi "per sempre" la "equiparació justa "entre els diferents cossos i que

contempli la màxima que a les mateixes circumstàncies, treball i funcions, haurà sempre correspondre un mateix sou.

Igualment, el Ministeri abordaria l'elaboració dels nous catàlegs en tots dos cossos, la determinació de criteris de compensació per territorialitat i la simplificació dels complements específics singulars

per evitar greuges en el si de cada un dels cossos policials.

Situació que no pot comparar-se a la de la resta de funcionaris

l'Executiu és conscient que la situació que pateixen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat no pot comparar-se a la d'altres funcionaris públics , fonamentalment per la situació de nivell 4 de alerta

terrorista que obliga a un sobreesforç molt important en les tasques ordinàries dels agents i per l'antiguitat dels catàlegs de la Policia i Guàrdia Civil que provoca que el dimensionament dels efectius estigui

descompensat.