Ja se sap que el turisme a Espanya mou xifres molt elevades cada any, sobretot aquest últim on s'ha batut el rècord històric, com es presentava a Fitur fa unes setmanes. Tot i la por al Brexit i els seus efectes, la sang no va arribar al riu i els anglesos van seguir viatjant i generant llocs de treball en tota la cadena de valor del sector, sobretot a les illes Balears: < a href = "http://d-cars.com/transfer/" class = "nueva_ventana"> transfers a Eivissa a l'aeroport, menjars, shopping, o cotxes de lloguer, són només alguns dels capítols de despesa dels turistes cada any.

d'acord amb les xifres de la Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la despesa, el 2017, va arribar a ser de 86.823.000 d'euros , un augment del 12,2% respecte a l'any 2016, el que va tornar a posar a Espanya com a segon país del rànquing dels més visitats del món , només per darrere de França, la ciutat de París amb la seva Torre Eiffel i altres regions segueixen exercint d'imant per a moltes persones, d'arreu del món.

Les Illes Balears, per la seva banda, segueixen acaparant un gran tros del pastís del turisme, un turisme qualificat , amb 13,8 milions de visitants , augmentant un 6,1% respecte a 2016, si bé és la tercera, per darrere de Catalunya i l'arxipèlag canari que va comptar amb 14,2 milions.

< p> Escollir entre les Canàries o les Illes Balears dependrà del gust de cadascú, del tipus de viatge que es vol fer i la companyia amb la que es vagi, ja que hi ha determinades zones d'illes com Eivissa que estan molt orientades a turisme de luxe i es troben molt ben preparades per a això.

Aquesta seria l'opció a triar per a tots aquells que desitgen passar unes vacances sense preocupar absolutament de res i amb tot tipus de comoditats, des del transfer a l'aeroport fins al últim còctel de l'última nit.

Els serveis de transfers cada vegada estan més esp ecializados i professionalitzats. Al capdavall, és el primer i l'últim que el visitant va a veure de la ciutat a la qual ha anat a passar les seves vacances i soluciona molts mals de cap, tant per a l'arribada com per a la sortida, sense haver de perdre temps en transport públic carregant amb la maleta.

a més, hi ha diferents opcions depenent de les persones que s'hagin de desplaçar, i pot tenir un cotxe d'alta gamma fins a de 8 i 9 places amb espai també per maletes. Vehicles còmodes, segurs i d'una excel·lent qualitat en prestacions per fer el trajecte fins a l'Aeroport el més confortable i agradable possible, un trajecte que pot ser de mitjana de 25 – 30 minuts des dels llocs més turístics de l'illa.

És tanta l'especialització en aquest sentit que existeix també el servei a persones VIP com a esportistes d'elit, artistes o famosos perquè es puguin traslladar d'un lloc a un altre de l'illa sense cap tipus de problema i amb una persona que coneix bé el lloc que li serveix de referència, guia i protecció.