L'Empresa Municipal de Transports de Madrid ha detectat, recentment, un possible cas de 'phishing' (espionatge informàtic) en alguns equips informàtics pel que ha contractat o n servei d'auditoria de ciberseguretat per a garantir la seguretat dels seus sistemes i per descartar el ús de programari maliciós o d'intents fraudulents d'accés als seus sistemes. Aquesta auditoria no preveu, en cap cas, l'espionatge d'equips informàtics o la destrucció d'informació.

L'Empresa Municipal de Transports de Madrid va publicar el passat dia 6 de febrer de 2018 , un anunci de transparència sol·licitant manifestacions d'interès per a l'execució del contracte denominat " Servei d'auditoria de ciberseguretat ".

Un cop formalitzat el contracte i , davant els missatges difosos per diferents mitjans de comunicació afirmant que el mateix té com a finalitat espiar ordinadors de treballadors de l'empresa o destruir informació que afecti la querella que actualment s'investiga als jutjats relativa a la cessió de contracte del servei de bicicleta pública, EMT informa que la Direcció de l'empresa municipal va rebre un atac informàtic d'espionatge que ha estat denunciat davant el Deganat dels Jutjats d'Instrucció de Madrid a fi de que es procedeixi a la seva inv estigación i, si s'escau, l'oportuna depuració de responsabilitats.

Davant la possibilitat que la seguretat en la informació de EMT s'hagi pogut veure compromesa, la Direcció de Tecnologia de la companyia municipal ha considerat convenient el contracte que únicament té com a objectiu aclarir un intent de " phishing " perpetrat contra equips informàtics de l'empresa (el phishing o suplantació d'identitat és un model d'abús informàtic que es comet quan s'intenta adquirir informació de manera fraudulenta).

Per tant, EMT vol manifestar, davant les informacions publicades que presumeixen la comissió de delictes amb l'execució del contracte denominat, " Servei d'auditoria de ciberseguretat ", que la finalitat del mateix és única i exclusivament analitzar si determinats equips informàtics han estat o segueixen sent objecte de programari maliciós o de connexions no autoritzades o sospitoses, que puguin haver eludit els sistemes de seguretat informàtica implantats a EMT .

Aquest contracte no té com a objectiu espiar cap treballador de l'empresa municipal ni destruir informació que tingui relació amb la cessió del contracte del servei de bicicleta pública ni de cap altra classe.

Si no es porta a terme aquesta anàlisi de ciberseguretat, la seguretat informàtica de EMT es veuria greument compromesa. EMT entén que no és admissible ni comprensible la pretensió que una empresa de la seva importància no actuï i quedi en situació de vulnerabilitat.