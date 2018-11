Científics de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) han descobert que l'espècie bacteriana 'Clostridium difficile' , que causa lesions en l'intestí i que és pròpia de hospitals , ha aconseguit arribar als sorrals per a nens i animals dels parcs infantils de Madrid .

almenys 20 sorrals de parcs infantils madrilenys presenten formes agressives d'aquest bacteri difícil de reduir ja que es troba en persones, animals o al medi ambient. L'investigador del departament de Sanitat Animal de la UCM, José Luis Blanco , ha explicat que "fa uns anys pràcticament el 100% de les infeccions humanes per ' Clostridium difficile 'eren hospitalàries. Avui dia s'ha rebaixat aquest nombre a l 95% , i en els propers anys seguiran augmentant els casos contagiats fora de l'hospital ".

El estudi, en el qual també participa la Universitat de Leiden (Països Baixos) i que s'ha publicat a la revista ' Public Health ', posa en relleu el risc sanitari ambiental d'una vintena de sorrals freqüentats per nens i gossos en tres zones de Madrid.

Tot i que no es pot demostrar encara que aquests resultats siguin similars en altres ciutats, ni tan sols en altres parcs de la regió, el doctor Blanc està convençut que ho serien. Els casos d'infecció per aquest bacteri en nens són rars si bé " cada vegada ho són menys ", va advertir l'expert.

En principi, es considera que per sota dels dos anys d'edat no provoca cap tipus de patologia a causa de la manca de receptors per a les toxines a l'intestí d'aquests petits. "A partir d'aquesta edat, sí que es pot produir la malaltia, a més de transformar-se en transmissors de la mateixa", ha afegit.

Canviar la sorra d'aquests parcs per sòls de cautxú (com ja s'està fent en alguns llocs) i barrar les zones infantils són algunes mesures que proposa l'investigador de la UCM per reduir la presència d'una bacteri difícil d'eliminar.

iNTESTÍ, EL PUNT FEBLE

En els centres hospitalaris, el bacteri ' Clostridium difficile 'provoca, en la majoria dels casos, una alteració de la flora intestinal com a conseqüència de tractament amb antibiòtics. El quadre clínic del pacient es caracteritza per un procés diarreic que pot ocasionar lesions en l'intestí que precisin l'extirpació de part d'aquest.

El doctor José Luis Blanco va afirmar que "en principi , no origina un nombre elevat de morts , però sí que es tradueix en un molt elevat cost econòmic en incrementar notablement el temps d'hospitalització dels pacients ".

El regne animal també és víctima del bacteri per ingesta d'espores a partir de material contaminat. L'equip de la facultat de Veterinària de la UCM l'ha aïllat de gossos, porcs, animals de zoo (zebres, gaseles, ximpanzés), vedells i pollastres. "Pràcticament on la busquis, hi tindràs", segons el veterinari.