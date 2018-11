Espanya va registrar l'any passat atacs al dret a la llibertat d'expressió i al dret de reunió fins al punt que "alçar la veu" a les xarxes socials és "perillós", mentre que desenes de milers de persones van quedar desemparades per polítiques d'austeritat i les persones refugiades no van rebre la protecció adequada.

aquest és el resum que Amnistia Internacional fa d'Espanya en el seu últim informe anual, fet públic aquest dijous i en què repassa la situació dels drets humans a 159 països durant 2017, quan el discurs de l'odi i la por impulsat des d'alguns governs va generar "una nova era d'activisme social" amb moviments de protesta de ciutadans que reclamen justícia.

"2017 va ser un mal any per a la llibertat d'expressió i la reunió pacífica a Espanya. Alçar la veu, fins i tot en les xarxes socials, s'ha tornat cada vegada més perillós ", sentencia Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya.

Belt ran apunta que la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa', ha posat "milers de sancions contra particulars, activistes de drets humans i periodistes" dos anys després de la seva entrada en vigor, gràcies a "l'arbitrarietat amb la qual s'apliquen les sancions "i la manca de mecanismes de supervisió. "Hi ha un augment o inquietud per l'autocensura a l'hora de comentar actuacions policials", afegeix.

MESURES D'AUSTERITAT

A més, Amnistia denuncia en el seu informe anual l ' "ús excessiu de la força "i el tret de cartutxos de salva i de pilotes de goma l'1 d'octubre a Catalunya, dia en què es va celebrar un referèndum il·legal d'independència, i considera" una restricció excessiva i desproporcionada "dels seus drets a la llibertat d'expressió la presó provisional de 'els Jordis' (Jordi Sánchez i Jordi Cuixart).

d'altra banda, Amnistia Internacional esmenta l'impacte de les mesures d'austeritat com a conseqüència de la crisi econòmica, ja que, segons Beltrán, "el dret a la salut ia un habitatge adequat no han estat protegits adequadament per part de les autoritats".

Així, indica que el Reial Decret Llei 16/2012 posa en risc l'accés a la salut i la qualitat del Sistema Nacional de Salut, especialment per a persones discriminades com m igrante en situació irregular i altres col·lectius.

Amnistia indica que el dret a un habitatge "està en perill a Espanya", ja que hi va haver 43.459 desallotjaments en els nou primers mesos de 2017 i la despesa pública en habitatge va caure un 19,2%. Mares solteres i dones víctimes de violència de gènere són els col·lectius més afectats per aquesta crisi.

Finalment, Beltrán lamenta que "els drets humans no es troben al centre de les polítiques migratòries del Govern espanyol", que incumpliól l'any passat el seu compromís de portar 17.337 persones refugiades a Espanya (eren menys de 3.000 fins al passat mes de desembre).