Els propers dies 25 i 26 d'abril tindrà lloc la OMExpo 2018 , la 14a edició d'un esdeveniment de referència de Màrqueting Digital & Ecommerce , que aquest any se celebra al costat de la primera edició de 'SHOP, the future of Retail '. Aquesta referia de Madrid compta amb una programació plena de continguts dinàmics, que seran presentats en un format taller o classe magistral d'uns 20 o 30 minuts amb formats creatius i innovadors. Tot i que en les properes setmanes s'anirà confirmant l'agenda final de speakers i ponents que assistiran al Digital Congress. El registre per apuntar-acaba de ser obert i és gratis durant un període de temps limitat. El link des del qual pots accedir al registre gratuït és el següent: https://registration.n200.com/survey/18swnqt15yeg1 . Què em trobaré a la fira? Aquest esdeveniment comptarà amb diferents sales o rooms temàtiques, entre les que es podran trobar algunes d'aquestes: – Sala Outbrain. Els expositors presentaran els seus casos d'èxit en format de ponències de 30 minuts. Aquesta és la millor manera per conèixer de primera mà els productes i serveis dels expositors. – Sala ICEMD. Serà l'àrea central on es presentaran continguts que inclouen les últimes novetats i tendències en transformació digital, presentats per un equip de professionals de l'ICEMD (Institut d'Economia Digital). – Sala Semrush. L'esdeveniment 'Crea eCommerce d'èxit' unirà a professionals del món del màrqueting digital espanyol, que obriran les portes a dit món compartint casos pràctics. – OME Conference Room. Els expositors presentaran els seus casos d'èxit en format de ponències i / o classes magistrals d'uns 20 minuts on exponrán seus productes i serveis més nous. – Espai UUP. Donarà la resposta a la pregunta de com transformar empreses per dins i per fora per fer-les més competitives. – Digital Congress. Un congrés d'alt nivell amb speakers i gurus de reconegut prestigi, que presentarà el més destacat de la indústria digital. – Sala AdRoll. Solucions i productes que formen part del futur de la indústria del Retail. – Retail Congress. Forma part de l'esdeveniment 'SHOP, the future of Retail' amb intenció de donar resposta a les necessitats de l'experiència PHYGITAL en retail. Cal recordar que SHOP és el primer saló, a Espanya, especialitzat en donar resposta a les necessitats de l'experiència PHYGITAL en retail. per què visitar OMExpo 2018?

Es tracta de l'esdeveniment perfecte per fer networking i conèixer de primera mà les novetats del sector, ja que durant 2 dies, OMExpo reunirà en 8 escenaris a alguns dels més prestigiosos ponents i gurus del negoci digital que presentaran les tendències, innovació i futur del sector. Aquest any es comptarà també amb noves àrees perquè la visita a Madrid com a Capital Digital sigui completa com el nou 'Logistics àrea' i la renovada 'Start up' village.

Normalment, el perfil del visitant d'aquestes fires és el següent: i l 45% treballa en empreses que inverteixen més de 100.000 & euro; a l'any en transformació digital, dels quals p or sobre el 21% inverteixen 500.000 & euro; o més a l'any. El 81% dels assistents tenen capacitat de decisió sobre la transformació digital a la seva empresa