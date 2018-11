El portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha considerat aquest dijous que és "adequat" i "oportú" que no s'hagi activat una ordre internacional de detenció contra l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel, fugida a Suïssa.

"Amb l'extradició s'estaria proporcionant a una senyora com aquesta unes garanties de les que no tenen altres persones que han decidit acudir al Suprem de forma voluntària i em sembla que la decisió és adequada", va afirmar en una entrevista a RNE recollida per Servimedia.

s'ha referit així al fet que el jutge Pablo Llanera ha ordenat la detenció i posada a disposició del Tribunal Suprem d'Anna Gabriel a Espanya, davant la seva incompareixença ahir, però limitant aquesta ordre a l'àmbit nacional. És una decisió, va dir, que el PP respecta i valora "com oportuna".

Quant a si contempla que es puguin tensar les relacions amb el Govern suís, va demanar a tots els països europeus que "no es confonguin "ni" es deixin portar per la primera impressió "perquè en aquest país" no hi ha delictes polítics "sinó" polítics que han decidit cometre delictes ". Va explicar que això és una cosa que ell mateix ha explicat l'ambaixador de Bèlgica a Espanya.

Sobre la possibilitat que Oriol Junqueras sigui nomenat president efectiu i Carles Puigdemont exerceixi una Presidència simbòlica de la Generalitat, va respondre que seria " un veritable disbarat "en un moment en què va recomanar als partits independentistes" passar pàgina ".