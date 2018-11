El president de Ciutadans, Albert Rivera , ha assegurat aquest dijous que no li sembla bé la retirada de l'exposició sobre " presos polítics "que anava a exhibir-se en ARC , per entendre que la" provocació " és consubstancial a la creació artística . < / p>

en una entrevista a Onda Cero recollida per Servimedia , Rivera s'ha referit a la retirada d'aquesta exposició de fotografies de Santiago Serra que s'anava a exhibir a l'estand de Helga de Alvear i que ARC va decidir retirar per " evitar polèmica ".

< p> Rivera ha precisat que "formalment s'ha retirat de manera voluntària" sense que hi hagi hagut una "instrucció" més enllà d'una recomanació, per la qual cosa no creu que es pugui parlar de censura.

En tot cas, " no em sembla bé ", va aclarir, i d'haver pogut decidir " no ho hagués fet ", perquè l'expressió artística "pot ser provocadora ".

Considera que retratar a aquestes persones com a presos polítics "quan no ho són" és tota una "provocació", però "això és l'art", afegir, sense que això impliqui que hagi de agradar o s'hagi d'estar d'acord. " No comparteixo aquesta decisió ", tot i la posició política de Ciutadans respecte d'aquests presos, ha sentenciat.