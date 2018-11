El difícil és fer el pas i prendre la decisió de fer les maletes. Així que per motivar-te a deixar enrere els prejudicis i aventurar-te a la teva primera escapada sense companys, t'enumerem 7 avantatges de viatjar sol. T'atreveixes?

Provar la independència en la seva màxima expressió: Viatjar sol et permet fer el que vols, com i quan ho vols. Aquesta sensació de llibertat absoluta et permet arriscar-te a improvisar plans sense donar explicacions i organitzar el teu temps al teu gust.

Descobrir les teves virtuts: Els viatges "all by myself "serveixen no només per conèixer a gent nova sinó per crear grans records. Et coneixes a tu mateix en la mesura en què t'enfrontes a situacions noves, aprens a afrontar-les i reconeixes la teva capacitat d'adaptar-te.

Convertir-te en el teu millor companyia: Passar temps sol és interessant i enriquidor. Així aprens a gaudir del silenci i de la solitud. Una persona que es troba a si mateixa, és una persona satisfeta, que desprèn energia, equilibri, serenitat i positivisme.

Gaudir dels petits plaers: Viatjar sol és el pla perfecte per desconnectar i relaxar-te com mai. Passejar per la ciutat, gaudir de la gastronomia o dormir sense despertador. Tots aquests són plaers que diàriament no es tenen a l'abast i que … saben a glòria!

Enfrontar petits reptes 'i superar-los !: En sortir de la teva zona de confort pots sentir una mica de inseguretat, però en aconseguir viure noves aventures i aprendre a manejar-te, augmentaràs la teva confiança. Els reptes de cada dia se superen a poc a poc, arriesgándote sense por al fracàs.

Money, money, money: Una altra de les grans avantatges d'aquesta modalitat de viatge, és que tots els diners que tinguis destinat per als teus dies lliures, serà totalment per a tu. No hauràs compromisos que complir, ni visitar llocs que no vols, menjaràs a les hores que vulguis i demanaràs el que et vingui de gust, i el millor de tot és que podràs donar-te un capritx cada vegada que vulguis 'sense remordiment!

Dir 'adéu' a les preocupacions: Un fresh start en què oblidar-se de tots els problemes personals, laborals o econòmics. Allà on es vagi, ningú sabrà res ni de la manera de ser ni dels problemes que s'hagin diàriament. La millor manera de desconnectar i de canviar d'ambient.

