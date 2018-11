UGT anima els pensionistes i la resta de ciutadans a sortir als carrers aquest dijous per defensar les pensions públiques i mostrar el seu rebuig a la "pujada de merda" del 0,25% per a aquest any.

p> el sindicat va a aquestes mobilitzacions al costat d'altres organitzacions i col·lectius en defensa del sistema públic de pensions i amb la finalitat de "sumar forces i redoblar esforços a l'hora de pressionar el Govern" per defensar el sistema.

< p> a més dels actes de protesta, als quals s'han adherit fins al moment 81 ciutats, també hi haurà concentracions els propers dies 1 i 15 de març, com a part de la campanya posada en marxa per UGT '# LazonMarrón contra la miserable pujada del 0,25% de les pensions per a aquest any '.

el sindicat creu que aquesta qüestió no es pot deixar "únicament en mans dels pensionistes" perquè "el problema és de tota la societat", per el que fan una crida massiva a concentrar aquest dijous.

"L'esgotament de tots els processos de diàleg tant al Parlament com en Pacte de Toledo i al Diàleg Social, on el Govern no planteja cap tipus de resposta, fa que l'única sortida sigui la mobilització ", explica el sindicat, que creu que la mobilització ha de ser "sostinguda i constant fins que el Govern faci marxa enrere en la seva reforma de les pensions" i aquestes pugin a base a l'IPC.

UGT reclama a més la reforma immediata de les fonts de finançament, mitjançant una nova recomanació del pacte de Toledo, que permeti que el sistema no només es financi a través de cotitzacions, sinó també addicionalment amb impostos; i, entre altres coses, considera fonamental eradicar el dèficit de la Seguretat Social acabant amb les bonificacions a la contractació, finançar les despeses de la Seguretat Social des dels PGE, i destopar les bases de cotització.