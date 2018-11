Montero va valorar així les paraules de la ministra i ha considerat " una autèntica vergonya " que Tejerina digués que les dones han de treballar " encara més hores i demostrant les capacitats que tenim les dones en aquest país ".

" I jo em pregunto: ¿a quina hora del dia? ", va dir la portaveu de Units Podem , que va lamentar que les dones " ja visquin en una vaga diària a la japonesa " i que no tinguin temps "ni per llegir un llibre", perquè han de compatibilitzar la vida laboral i familiar. Va denunciar que les dones fan servir " dues hores i mitja més al dia que els homes " en les tasques de la llar.

Va ??afegir que poc es pot esperar d'un Govern " masclista ??b> "que, per exemple," impedeix que es financi al 100% la Llei de Dependència "o" no es preocupa per l'educació i la sanitat " , i ha afirmat que no li sorprèn que el PP consideri que la vaga general convocada per al 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona és " elitista, insolidària i irresponsable ".

Montero va manifestar que des de Units Podem donaran el seu" suport total "a aquesta aturada i ha opinat que tot representant públic així ho hauria de fer i" alegrar perquè hagi tantes dones que s'estan organitzant ".