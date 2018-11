El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, va dir als passadissos del Congrés després de ser preguntat per la decisió de la direcció de ARC de < a href = "https://www.que.es/ultimas-noticias/201802211211-arco-retira-obra-retrataba-junqueras.html" class = "nueva_ventana"> retirar una exposició sobre "Presos polítics" de l'artista Santiago Sierra que s'anava a exhibir a l'estand de Helga de Alvear que és "una vergonya que hi hagi censura a ARCO" .

" Benvinguts a Turquia, al règim d'Erdogan ", va dir Tardà. "Quanta hipocresia!", Va exclamar, convençut que és "una vergonya" haver d'assistir al que és un " exercici de censura " que no volen reconèixer com a tal perquè saben que provocaria "vergonya" .

Argumenten per això que volen " evitar la polèmica ", obviant que art contemporani i polèmica "van units" i que la validesa de l'art contemporani és "trencar" els estàndards i obrir "noves senderes" al món de la creació artística.

ERC considera que la llibertat d'expressió "ha de prevaler", fins i tot assumint que el debat és "complex" i que la llibertat d'un acaba on comença la dels altres. En cas de dubte, " sempre ha de prevaler la llibertat d'expressió ", i per això va demanar una rectificació per "evitar que els caigui la cara de vergonya".

El líder de Podem, Pablo Iglesias , va dir que " no és compatible amb la democràcia que determinats temes no es puguin tocar", com el fet de defensar que a Espanya hi ha "presos polítics ", com s'anava a exhibir en aquesta fira d'art contemporani i que és obra de l'artista Santiago Sierra.

i això passa, ha dit, mentre" Rajoy apareix en els 'papers de Bárcenas' com a receptor de cobraments il·legals o un inspector de la UDEF diu que indiciàriament Rajoy va cobrar sobresous "i" el PP està assegut al banc dels acusats per finançament il·legal ".

Rita Maestre, portaveu del Ajuntament de Madrid i membre d'IFEMA , també s'ha pronunciat a través de les xarxes socials ja dit que " rebutja la retirada de qualsevol obra d'art "i q ue han "demanat una junta extraordinària perquè es modifiqui aquesta decisió ".

< p>