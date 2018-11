El Partit Popular considera que la vaga general convocada per al 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones és "elitista, insolidària i irresponsable" i critica que "aposta per l'enfrontament entre homes i dones".

Així consta en un argumentari intern de la formació que lidera Mariano Rajoy on els populars exposen els motius pels quals no donen suport a aquesta vaga que defensa principalment la 'Comissió 8 de març "i que compta amb el suport dels sindicats majoritaris i partits com el PSOE i Units Podem.

el PP recorda que en la convocatòria s'afirmen qüestions com que cal "trencar els privilegis d'una societat patriarcal" i es convida a la "resistència individual i col·lectiva davant a les diferents formes en què es manifesta el patriarcat "ja" demostrar que sense nosaltres no es produeix ".

Segons els populars, es tracta d'una vaga que" aposta per l'enfrontament entre homes i dones ", quan "la igualtat només la aconseguirem des de la unitat i la corresponsabilitat de dones i homes ".

" La igualtat no és una cosa de dones, és un assumpte de tots ", defensen, alhora que valoren que no hi ha un problema de reconeixement de drets, sinó de com es traslladen els ja reconeguts al dia a dia. "La igualtat real només l'aconseguirem en l'equilibri, el dia en què els homes ocupin àmbits en què abans només hi havia dones", sostenen.

Segons la seva opinió, es tracta d'una convocatòria "elitista" perquè "només" poden donar-li suport que treballen i no és una vaga "de dones reals amb problemes quotidians". La consideren també "insolidària amb els dos milions de dones que estan encara a l'atur" i amb les dones que tenen cura de majors "que si no fan la seva feina ningú ho farà per elles".

Igualment, veuen en aquesta vaga la pretensió de "trencar el nostre model de societat occidental", cosa que titllen d ' "error majúscul" si es té en compte que a Espanya treballen ara més dones que mai i el nostre país està al capdavant de la Unió Europea en la presència de dones en parlaments nacionals i autonòmics.

"És una frivolitat i irresponsabilitat traslladar a una vaga general la violència de gènere", remarquen els populars, al·legant que hi ha un acord "majoritari" de forces polítiques, administracions públiques i associacions de dones en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

en aquest sentit, adverteixen que "no es pot posar en risc" el que ha aconseguit en mesos de treball i demanen tenir en compte que és el "moment de la unitat i de la resp onsabilidad "i no de" portar la violència de gènere a l'àmbit del debat partidista ".

Per tot això, el PP diu que el 8 de març aprofitarà per celebrar els" èxits aconseguits "i per reiterar el seu compromís amb l'eliminació de les barreres que encara troben les dones per aconseguir la igualtat real en el seu dia a dia.

a més, en la formació de Rajoy demanen que no es fomentin "debats absurds" que "contaminen" la consecució de la igualtat real. En concret, valoren que l'ús de termes com "portavoza" genera "discrepàncies absurdes" que "intoxiquen el veritable repte".