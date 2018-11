La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, ha instat aquest dimecres el Govern a extreure "conclusions" de la sentència del Tribunal Constitucional que deroga preceptes de la Lomce per l'ensenyament en castellà a Catalunya per envair competències de la Generalitat.

"Nosaltres mai vam comentar les decisions dels tribunals", va respondre Robles després de ser preguntada per aquesta sentència als passadissos del Congrés, però va jutjar "evident" que si un tribunal de la importància del Constitucional, "la més alta instància d'aquest país", dicta una resolució com aquesta, "el Govern haurà de treure les seves priopias conseqüències".

Robles ha subratllat que el Tribunal Constitucional "no coneix temps ni moments polítics", la qual qual és "bo" de cara als que volen desacreditar aquest organisme, que estudia la constitucionalitat de les normes "amb independència que això pugui afavorir a uns o altres".

DECISIÓ DEL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha derogat els articles de la LOMCE corresponents a les anomenades "beques Wert" que van ser aprovades en l'any 2014, per les quals l'Estat es comprometia a subvencionar l'estudi en castellà en col·legis privats de Catalunya a aquelles famílies que sol·licitessin els estudis en llengua castellana.

els jutges reconeixen que aquests articles "no respecten el repartiment de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, ja que excedeix els límits de l'Estat per inspeccionar". La sentència arriba amb el dubte del Govern sobre com facilitar l'educació en castellà com a llengua vehicular a Catalunya.

Tot i que el TC sí que considera les revàlides necessàries per a l'obtenció de títols acadèmics en ESO i Batxillerat, la sentència considera "constitucional" la competència del Govern Central per establir les "ensenyaments mínims" que la LOMCE recull com "aspectes bàsics del currículum".