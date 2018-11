La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez , ha acusat aquest dimarts a Podem de pagar a les dones de la seva plantilla una mitjana de 800 euros menys que als homes.

Així ho va afirmar durant la sessió de control al Govern al Senat davant la pregunta de la senadora Maria Freixanet , de Units Podem , sobre la actuació de l'Executiu per eliminar la discriminació salarial a les dones.

Durant la seva intervenció, Freixanet va acusar Báñez que " el seu abandonament a les dones és total ", de mentir quan diu que la bretxa salarial és menor que mai, i de "practicar el negacionisme ". "No em respongui amb un món que no existeix ", li va dir a la ministra.

Per la seva banda, la ministra va respondre que " a l'Espanya en què avui vivim, no en què s'inventa cada tarda Podem, la realitat de les dades és inqüestionable ", assenyalant que hi ha més dones que mai treballant i que la bretxa salarial a Espanya està per sota de la mitjana europea i de la que existeix en països com Regne Unit i Alemanya .

a més, Báñez va afirmar que "és molt fàcil criticar" i va assenyalar a Podem que "podrien començar donant exemple " en criticar que, segons les dades publicades a la seva pàgina web , les dones de la seva plantilla cobren de mitjana 800 euros menys que els homes .