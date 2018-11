El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, activarà aquest dimecres una ordre de detenció contra l'ex portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, després que hagi decidit fugir de la justícia, instal·lar-se a Ginebra (Suïssa), i no acudir a declarar avui davant el magistrat.

La dirigent de la CUP va dir que està disposada a demanar asil polític en aquest país si Espanya sol·licita la seva extradició, amb la intenció de instal·lar-s'hi per reprendre la seva carrera acadèmica com a professora de Dret. Segons fonts judicials Llarena s'estaria plantejant demanar l'extradició, però és conscient de les dificultats que comporta en un país com Suïssa, ja que no és membre de la Unió Europea.

De fet, un portaveu del Govern suís va assegurar en les últimes hores que el cas de Gabriel sembla estar lligat a delictes polítics, el que no té base jurídica en aquell país. Una sol·licitud d'extradició seria probablement rebutjada.

"De moment no he demanat asil polític. Si em quedo aquí intentaré reprendre la via acadèmica. Jo era professora de Dret a la Universitat de Barcelona. intentaré treballar, intentaré instal·lar-me aquí ", va explicar Gabriel en una entrevista a la radiotelevisió pública francòfona RTS.