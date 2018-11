Les nevades tornen aquest dimecres a les muntanyes de la meitat nord de la Península Ibèrica , com la Serralada Cantàbrica , els Pirineus i punts del Sistema Central i el Sistema Ibèric , en una jornada de descens generalitzat de les temperatures a la península i Balears .

la predicció de la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), recollida per Servimedia , indica que aquest dimecres continuarà el cel ennuvolat o cobert al àrea cantàbrica, l'alt Ebre , Navarra , al nord del Sistema Ibèric i els Pirineus , on hi haurà precipitacions que tendiran a remetre, per la qual cosa a la tarda s'obriran clarianes.

Apareixeran xàfecs Balears , que s'estendran al litoral sud-est peninsular ja Melilla , i és probable que plogui al nord de les illes de major relleu de Canàries . El sol brillarà en la resta de Espanya .

La cota de neu estarà al principi entre 1.600 i 1.800 metres en els sistemes muntanyosos de la meitat nord peninsular, si bé baixarà a entre 300 i 600 metres al final del dia. Al sud-est peninsular nevarà entre 1.400 i 1.800 metres primer, i de 600 a 1.200 metres després, mentre que a últimes hores podria nevar a Balears amb la cota a uns 800 metres .

d'altra banda, l as temperatures baixaran de manera generalitzada a la península i en Balears < / b>, sobretot al terç sud-est i el nord-est peninsular, Mallorca i punts de les dues altiplans. El descens tèrmic serà de fins a sis graus menys a Tarragona i València respecte d'aquest dimarts, i cinc menys i n Ciudad Real , Lugo , Oviedo , Palencia i Valladolid .

Les capitals més caloroses seran Còrdova, Santa Creu de Tenerife i Sevilla (21ºC); Huelva , Les Palmes de Gran Canària i Màlaga (20), i Cadis (19), mentre que els termòmetres pujaran menys a Àvila (5); Burgos , Segòvia i Soria (6), i Palencia , Pamplona i < b> Vitòria (7).

Finalment, aquest dimecres bufaran ratxes de vent fort de fins a 80 km / h en els Pirineus i la vall del Ebre , encara que tendirà a amainar a la tarda.