La Comissió sobre Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats va aprovar aquest dimarts una proposició no de llei en què reclama al Govern una línia de crèdits o avals a les autoescoles per mitigar els efectes de la vaga que els examinadors de trànsit van mantenir de dilluns a dimecres entre el 19 de juny i el 13 de desembre de l'any passat, excepte agost.

La iniciativa, defensada per Irene Rivera (Ciutadans), va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris excepte el PP, que es va abstenir en la votació. La proposició no de llei indica que la vaga dels examinadors de trànsit va afectar milers d'aspirants a obtenir el carnet de conduir, amb el consegüent trastorn personal i laboral, i va generar a les autoescoles una "angoixant" situació per la pèrdua d'ingressos i clients, fins al punt que algunes han hagut de tancar.

Per això, demana al Govern "una línia de crèdits o avals al sector de les autoescoles, que tingui en compte, de manera proporcional, les hores de treball dels empleats declarades a la Seguretat Social durant el període de la vaga d'examinadors de trànsit ocorreguda des del passat mes de juny, per tal de mitigar els efectes que ha tingut la inestabilitat en el sector ".

< p> mENYS d'uN mILIÓ d'eXÀMENS

d'altra banda, la Direcció General de Trànsit (DGT) va dur a terme l'any passat menys d'un milió d'exàmens pràctics per obtenir el carnet de conduir, cosa que no passava des de fa més de tres doni cades i en la qual cosa va influir la vaga que la majoria dels examinadors de trànsit van mantenir entre juny i desembre.

Les aturades dels examinadors es van perllongar de dilluns a dimecres entre el 19 de juny i el 13 de desembre , amb excepció d'agost, i van durar 65 dies. La vaga va suposar l'ajornament de prop de 219.000 exàmens pràctics, segons la DGT, i pèrdues de més de 90 milions d'euros per als centres de formació viària, segons la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE).

La principal reivindicació dels examinadors de trànsit era una pujada salarial en el complement específic de les seves nòmines, una reivindicació que la DGT va traslladar sense èxit al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i que serà una realitat en els pressupostos generals de l'Estat per a 2018 si el Govern els presenta al Parlament, ja que així s'han compromès tots els grups del Congrés dels Diputats, tret del PP.

el Govern assenyala en una resposta al diputat socialista Miguel Ángel Heredia, a la qual va tenir accés Servimedia , que entre l'1 de gener i el 24 de novembre de l'any passat es van realitzar 818.072 proves pràctiques o de conducció, de manera que la xifra final de 2017 va superar per poc les 900.000.

Cal rem ontarse més de tres dècades enrere per trobar un any amb menys d'un milió d'exàmens pràctics realitzats, segons dades de la DGT recollits per Servimedia, ja que tal circumstància va ocórrer només en 1984 (956.933 proves), 1983 (936.768), 1982 (906.832 ) i 1981 (885.975).

la sèrie estadística de la DGT sobre exàmens pràctics realitzats comença el 1969 amb 1.138.111 proves de circulació. El mínim històric es manté des de 1981 (885.975). Després, la quantitat anual va anar augmentant gradualment fins a arribar al màxim de 1.855.350 el 2008.

L'arribada de la crisi econòmica va suposar una baixada continuat fins a 2013 (1.001.103), moment en què es va iniciar un tímid repunt d'alumnes que es presentaven a exàmens pràctics per tenir el carnet de conduir, frenada en sec per la vaga dels examinadors de trànsit a 2017.