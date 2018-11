El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha acusat aquest dimarts a l'independentisme català de "trobar refugi" en "la proletària capitalista Suïssa", després que el senador del PDeCat Josep Lluís Cleries li reprotxés la intenció de "trencar unilateralment" el model d'immersió lingüística a les escoles catalanes.

el senador independentista va criticar en la sessió de control al Govern de la cambra alta que l'Executiu del PP "pensa intentar trencar unilateralment el pacte per l'educació "a Catalunya quan aquest partit només" va obtenir quatre diputats "en les últimes eleccions catalanes, pel que ha estimat que" han quedat deslegitimats ".

El debat, que suposadament anava a estar centrat en la intenció del Ministeri d'Educació de "garantir la llibertat" dels pares a triar la llengua vehicular a les escoles catalanes, va acabar en picabaralla sobre la independència de Catalunya.

Cleries va acusar Méndez de Vi go d'emprar "la dictadura del 155" per "trencar" la "cohesió" que, al seu parer, impera a la comunitat autònoma. "Ens sentim orgullosos de la nostra immersió lingüística; han de tenir respecte, deixin de perseguir mestres i les mestres", ha etzibat el català.

Per la seva banda, el titular d'Educació es va queixar que "vostè és una persona que sempre diu el mateix "i" són coses que no són veritat ", i alhora que es va mostrar escandalitzat per l'afirmació que es persegueix als mestres.

" Tot el exagerat no té valor perquè està allunyat de la realitat ", ha sostingut Méndez de Vigo abans de concloure el debat retraient la marxa de la diputada autonòmica de la CUP Anna Gabriel a Suïssa per no comparèixer davant el Suprem:" s'han anat a la proletària capitalista Suïssa a trobar refugi ".

per la seva banda, el Tribunal Constitucional ha estimat avui de forma parcial el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern cessat de Catalunya contra la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomce) i ha anul·lat alguns dels preceptes impugnats, en considerar que envaeixen competències autonòmiques en matèria d'educació.