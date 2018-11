El Tribunal Constitucional ha derogat els articles de la LOMCE corresponents a les anomenades "beques Wert" que van ser aprovades en l'any 2014, per les quals l'Estat es comprometia a subvencionar l'estudi en castellà en col·legis privats de Catalunya a aquelles famílies que sol·licitessin els estudis en llengua castellana.

els jutges reconeixen que aquests articles "no respecten el repartiment de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, ja que excedeix els límits de l'Estat per inspeccionar". La sentència arriba amb el dubte del Govern sobre com facilitar l'educació en castellà com a llengua vehicular a Catalunya.

Tot i que el TC sí que considera les revàlides necessàries per a l'obtenció de títols acadèmics en ESO i Batxillerat, la sentència considera "constitucional" la competència del Govern Central per establir les "ensenyaments mínims" que la LOMCE recull com "aspectes bàsics del currículum".