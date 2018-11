Luis de Guindos, actual ministre d'Economia i proper vicepresident del Banc Central Europeu, cobrarà un sòl de 25.000 euros mensuals als quals caldrà sumar ajudes econòmiques entre les quals s'inclouen complements per representació, residència i ajudes per als fills.

el lloc que ocuparà el que encara és titular de la cartera d'economia en l'executiu de Mariano Rajoy, és un dels millors remunerats de tots els òrgans de la Unió Europea. Com a vicepresident, Guindos passarà a cobrar un salari brut de 334.080 euros anual.

El titular d'Economia va aprofitar la seva última roda de premsa després d'una reunió de l'Ecofin per acomiadar-se dels corresponsals espanyols a Brussel·les, moment en el qual va recordar els "moments difícils" viscuts a principis de 2012. "El meu successor o successora, que donarà la propera roda de premsa, va tenir un entorn bastant millor, bastant més tranquil", va comentar de Guindos.

de Guindos va reiterar que dimitirà com a ministre d'Economia en els pròxims dies, i que aquesta tarda, quan torni a Espanya, parlarà amb el president del Govern, Mariano Rajoy. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que Rajoy i ell estan "absolutament alineats" pel que fa al calendari de la seva dimissió, cosa que va insistir serà en els "pròxims dies, en un brevíssim termini de temps".

p> el ministre va posar en valor el canvi que ha viscut l'economia espanyola en els últims anys, per assenyalar que "anem tancant les ferides", encara que va reconèixer que "ferides no s'han tancat del tot". Si l'economia espanyola seguís creixent els propers dos o tres anys al voltant del 2,5% les ferides podran quedar "definitivament curades", ha assegurat De Guindos, que va destacar que "existeixen els vímets per a això".

Davant la marxa de de Guindos del Govern, són diversos els noms dels que s'estudien per substituir-lo. Un dels que ha sonat és el de la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina. No obstant això, s'ha autodescartat com a opció i diu estar molt tranquil·la en el seu càrrec actual. Altres dels noms que sonen són Román Escolano, vicepresident del Banc Europeu d'Inversions, Fernando Becker, la economista Eva Vall o els germans Nadal: Álvaro, actual ministre d'Energia i Alberto, secretari d'Estat de pressupostos.