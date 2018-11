Álvaro Pérez Alonso, més conegut com "El Bigotis", ha prestat declaració a la comissió del Congrés en què s'investiga el presumpte finançament il·legal del Partit Popular. El "home a València" de Francisco Correa en la trama Gürtel ha assenyalat directament a Ignacio López del Hierro, marit de María Dolores de Cospedal, ja Ángel Piñeiro López com a persones que figuren en els papers de Bárcenas.

el Bigotes acusa tots dos de tenir privilegis en no prestar declaració en el judici que investiga la trama: "Tots dos figuren com atizantes en els papers de Bárcenas i no els veig en cap judici. potser tenen algun tipus de privilegi. què privilegi té el senyor López del Hierro per no figurar en cap lloc i que li pregunti algú que fa a tant paper? "a més, assegura que" mai "ha mentit en un judici, malgrat que hagi pogut" amagar "algunes coses, i recorda que la justícia "ha de ser igual per a tots".

d'altra banda, el que fos responsable d'Orange Market ha destacat que totes les empreses de Correa "han treballat amb tot el PP" i que el cobrament que rebien aquells empresaris que treballaven amb el c abecilla de Gürtel "ho feien amb felicitat i alegria". Posteriorment ha assegurat que els populars "li deuen diners a les empreses de Correa" i assenyala que Mariano Rajoy "era el responsable final d'aprovar les campanyes electorals del PP".

Finalment s'ha queixat del llarg procés judicial de Gürtel. Considera que "mai un cas judicial ha estat tan rendible per als mitjans de comunicació i per als jutges" i que el judici "no pararà a bon port" ja que no estan tots els implicats.